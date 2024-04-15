Штраф от 400 рублей. Налоговики рассказали, как белорусам торговать рассадой по закону

Опубликовано: 15.04.2024 15:19 , Обновлено: 15.04.2024

Зачастую рассаду цветов и овощей хозяйки выращивают не только для личных целей, но и для продажи. Как это сделать легально, кому придётся заплатить в казну государства больше, а кому — меньше, рассказали сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Если вы решили заняться торговлей саженцами, стоит помнить, что для этого существуют специально отведённые места. Кроме того, привлекать сторонних работников без регистрации ИП нельзя: сами вырастили — сами продаёте. Форму для торговли рассадой можно выбрать одну из двух: либо единый налог, либо налог на профессиональный доход. Чем они отличаются?

При выборе уплаты единого налога необходимо предоставить в местную налоговую уведомление в письменной или электронной форме, в котором будут указаны:

вид товара (рассада томатов, перцев, цветов и т.д.);

сроки предполагаемой продажи;

место, где собираетесь торговать.

После этого в налоговой высчитают сумму, которую должны заплатить именно вы. Например, для столичных продавцов ставка единого налога при продаже цветов, декоративных растений, семян и рассады составляет 155 рублей в месяц.

В случае, если вы торгуете меньше 15 дней в месяц, к ставке единого налога применяется понижающий коэффициент – 0,5. Это значит, что придётся заплатить в два раза меньше, рассказали в управлении по работе с плательщиками по Ошмянскому району Инспекции МНС.

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Кроме того, скидку в 20% на единый налог имеют:

пенсионеры;

инвалиды;

родители в многодетных семьях с тремя и более детьми до 18 лет;

родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет.

Также можно выбрать налог на профессиональный доход . Его ставка установлена в размере 10% независимо от полученной прибыли. Например, продали на 1000 рублей в месяц — заплатите 100 рублей. Правда, и здесь государство предусмотрело льготы для пенсионеров: для них ставка налога снижается с 10% до 4%, пишет газета “Ошмянский вестник”.

Также в МНС уточнили, что самостоятельно рассчитывать налог на профдоход плательщикам не нужно. Для этого достаточно установить на телефон приложение «Профдоход», проинформировать через него налоговую и формировать чеки в самом приложении.

[info_b]Согласно ст. 14.4 КоАП Беларуси, за умышленную неуплату или неполную уплату налогов предусмотрен штраф в размере 40% от неуплаченной суммы, но не менее 10 базовых величин (400 белорусских рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Бресте семейная пара обратилась к специалисту-сантехнику за профессиональными услугами. Тот согласился помочь, но цену выставил не в белорусских рублях, а в долларах. Видимо, мастер не знал, что в нашей стране подобный шаг является преступлением.

Перед тем, как приступить к работе, мужчина сказал, что на закупку необходимых материалов ему нужно 1100 долларов. Заказчики согласились и заплатили специалисту, как он и просил, в американской валюте. Правда, совсем скоро сантехник оказался в суде.

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