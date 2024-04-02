Никогда не сливайте в раковину такую воду. Иначе придется менять трубы

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Опубликовано: 02.04.2024 14:30 , Обновлено: 02.04.2024

Раковина выполняет важную функцию на кухне, но оказывается, что многие люди совершают ошибку, повреждая сливные трубы. А вы выливаете такую воду в канализацию? Лучше не делайте этого, так как вы можете подвергнуть себя значительным расходам.

Если вы сливаете воду после варки картофеля или макарон сразу же, как только приготовили блюдо, то вы допускаете большую ошибку. Почему?

Не все знают, что кипяток нельзя выливать в канализацию, так как это может привести к разрыву канализационных труб. Особенно подвержены этой проблеме те, кто живет в новостройках, где трубы сделаны из пластика. Вылить горячую воду в раковину - прямой путь к серьезной поломке.

Однако проблема может возникнуть не только у жителей новых многоквартирных домов: старые чугунные трубы, которые использовались в старых зданиях, также могут выйти из строя. Под воздействием высоких температур чугун становится более хрупким и со временем трескается.

Поэтому стоит помнить, что лучше всего сливать воду с картофеля или макарон, наливая ее в миску и выливая в раковину только после того, как она немного остынет.

То же самое относится и к жиру после жарки. Многие из нас выливают его в канализацию, а это быстрый способ засорить ее. Когда масло остывает, оно начинает образовывать засоры в трубах.

Есть более безопасный способ избавиться от жира, о котором Telegraf.news писал ранее.

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах