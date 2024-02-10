"Лучше, чем СМС" — МЧС Беларуси предупредило о гололедице с помощью мемных котиков и завоевало тысячи людей в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 10.02.2024 09:55 , Обновлено: 10.02.2024

МЧС Беларуси в своем официальном аккаунте в ТикТок опубликовали видео с предупреждением о гололеде и гололедице. Там решили не отставать от трендов и донести мысль с помощью популярных в соцсети котов.

На видео мемные котики объяснили, в чем разница между гололедом и гололедицей. А в МЧС посоветовали “быть аккуратными и там, и там”.

А дополнил все кадр с поскользнувшимся человеком под слова из песни Би-2 “Скользкие улицы”.

Креативный ролик менее чем за сутки набрал более 80 тыс. просмотров, более 11 тыс. лайков и десятки комментариев.

Некоторые пользователи попросили дать премию или надбавку тому, кто ведет аккаунт МЧС. Кто-то заявил, что такие видео “работают гораздо лучше, чем СМС”, которые ведомство часто рассылает белорусам.

“Ого как классно сделали!)?”, — написал один из комментаторов.

“Аккаунт в надёжных лапках”, — пошутил еще один человек.

“Хоть я и не живу в Беларуси, но ради такого контента грех не подписаться”, — отметил третий.