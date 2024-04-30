Вырежьте из картофеля середину и положите эту смесь. Простой рецепт сытного ужина в духовке

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Опубликовано: 30.04.2024 10:44 , Обновлено: 30.04.2024

Картофель - популярный гарнир. Часто мы отвариваем его, но такая форма подачи со временем может надоесть. Поэтому, если вы ищете вкусную идею для ужина, попробуйте приготовить картошку по этому рецепту. Такое блюдо восхитительно на вкус и легко удовлетворит даже самый большой аппетит.

Блюдо получится очень мягким, нежным за счет топленого масла, которым нужно будет полить картофель в конце, а также очень сытным за счет мяса и сыра.

Как приготовить картофель в духовке?

Ингредиенты:

300 г говяжьего фарша;

3 картофелины;

½ чашки растопленного сливочного масла;

1 яйцо;

1 лук;

1 зубчик чеснока или ложка сушеного;

2 столовые ложки муки;

100 г сыра;

соль;

перец;

орегано;

сладкая паприка.

Добавьте в фарш измельченный лук, чеснок и специи по вкусу. Вбейте яйцо и тщательно перемешайте ингредиенты.

Хорошо вымойте картофель. Срежьте верхушку и выньте мякоть. Положите в центр мясной фарш и поместите в посуду, пригодную для духовки.

Полейте растопленным сливочным маслом. Поставьте в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 40 минут.

По истечении времени приготовьте соус из 50 г сливочного масла, 2 столовых ложек муки и стакана молока. Смешайте ингредиенты вместе, добавьте тертый сыр и приправы. Нагревайте до образования густого соуса.

Выньте картофель из духовки на тарелку и полейте его готовым сырным соусом.

Блюдо получается великолепным на вкус, ведь соус прекрасно сочетается с картошкой и фаршем. Такого восхитительного эффекта тающего во рту картофеля вы добьетесь, полив овощи растопленным маслом.

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