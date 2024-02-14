«Думала, что только в России такое» – В Солигорском районе открыли магазин, а дорожники перекрыли к нему доступ

🎥 Видео

Опубликовано: 14.02.2024 14:08 , Обновлено: 25.04.2025

В Tiktok появилось видео, как утверждает автор, из агрогородка Зажевичи Солигорского района. Женщина идет вдоль дороги, на обратной стороне которой видна вывеска-уведомление об открытии магазина. Но пройти к нему возможности нет – трасса перекрыта ограждением. И у пешеходного перехода тоже! По словам автора, такое она видела только в России, но подробности не рассказала.

Чтобы попасть на переход, женщине пришлось нарушить правила дорожного движения: завернуть на дорогу у ближайшей остановки и дальше идти уже по проезжей части. Однако подход к магазину перекрыли и на противоположной стороне.

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Очень дельных комментариев под этим видео пока не набралось. Все больше – шутливые, типа: «Надо с собой болгарку носить», «Главное – забор покрашен»…

Поскольку ситуация в прямом и переносном смысле тупиковая, не исключено, что появится комментарий от ГАИ.

Ранее Телеграф писал, что МВД Беларуси предложило белорусам присоединиться к тренду – «показать своего белорусского коня». Такой призыв опубликовали в Tiktok и, в качестве примера, продемонстрировали две служебных машины – легковой Geely и эвакуатор «МАЗ». Большинство комментариев оказались осторожными.

«А потом штраф в плечи» – МВД призвало белорусов в ТикТоке «присоединиться к тренду». Что ответили?