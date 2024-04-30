"Пускай дрон предъявит документы" — В милиции рассказали, где и для чего беспилотники следят за белорусами. Те ответили

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Опубликовано: 30.04.2024 10:29 , Обновлено: 30.04.2024

В МВД Беларуси рассказали, где, зачем и для чего следят за белорусами при помощи дронов. Так, сотрудники ведомства считают, что новые технологии позволяют "оперативно отслеживать обстановку", "устанавливать места совершения правонарушений" и предотвращать возможные несчастные случаи.

В МВД подчеркнули: у милиционеров не всегда есть возможность пройти там, где может пролететь беспилотник. В первую очередь это касается различных водоёмов, рек и водохранилищ. По словам представителя ведомства, дроны планируют запускать на общественных пляжах, чтобы следить за незаконными купальщиками. Точнее, за теми, кто ныряет и плавает там, где запрещено.

Кроме того, с помощью БПЛА в милиции пообещали отслеживать белорусов, которые употребляют алкоголь там, где этого делать нельзя. В МДВ отметили, что опьянение является самой распространённой причиной несчастных случаев, потому что “граждане становятся увереннее и храбрее”, а потому не в состоянии оценить свои силы на воде.

В комментариях к ролику, опубликованному на одной из популярных видеоплатформ, белорусы делились мнениями (а некоторые — и опасениями) на этот счёт:

“Меня это пугает… Мне в уличном туалете уже двери закрывать надо?”

“Подводный дрон тоже запускайте!” — то ли в шутку, то ли всерьёз предложил кто-то из пользователей TikTok.

“Мы знаем, что в связи с СВО дроны используются для терактов. Может ли отдыхающий принять дрон МВД за дрон террористов и сбить его тапком?” — задал риторический вопрос ещё кто-то.

“Пускай дрон предъявит документы, а то откуда я знаю, кто это и что это. Запущу камнем — и был таков. Или цепляйте мигалки на него”, — сделал предложение ещё один из белорусов.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГУВД Мингорисполкома рассказали, где и на каких пляжах столицы можно отдыхать не только с шашлыком, но и с алкоголем. При этом без риска получить штраф в 320 рублей от сотрудников правопорядка.

Штраф до 320 рублей. В МВД рассказали, на каких пляжах Минска разрешено пить алкоголь и жарить шашлыки