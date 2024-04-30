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Что можно приготовить из грибных отходов? Вы удивитесь, но кожура от шампиньонов идеально подойдёт для этого

Что можно приготовить из грибных отходов? Вы удивитесь, но кожура от шампиньонов идеально подойдёт для этого
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Кожура грибов часто попадает в корзину как несъедобные отходы. Многие люди делают это по привычке, другие — по убеждению, что она больше ни для чего не годится. Между тем, очистки можно без опасений съесть вместе с грибами или приготовить из них что-нибудь дополнительное. Возможно, это вас удивит, но попробовать стоит.

Начнём с того, что кожура шампиньонов вкусна и безопасна для употребления. Всё, что нужно сделать, это тщательно вымыть грибы, чтобы избавиться от земли и других загрязнений. Затем их можно сразу готовить: запекать, жарить или… есть сырыми. Конечно, при этом следует соблюдать умеренность, потому что в большем количестве такая пища вызовет тяжесть в желудке.

Но вернёмся к очисткам. Мы уже знаем, что их удаление — просто вопрос эстетики или привычки. Однако, если вам так удобнее, чистите, но не выбрасывайте. Несмотря на внешний вид, тонкая кожура шампиньонов может пригодиться.

Где и как её можно применить?

На самом деле такие грибные “отходы” можно жарить, приправлять и использовать в качестве начинки для бутербродов, запеканки, пиццы, салата или макарон. Это хорошая альтернатива, например, жареному луку или бекону.

Если шампиньонов много, можно использовать кожуру в качестве основы или гарнира к супу, соусу, рагу. Она придаст блюду интересный грибной привкус. Кроме того, кожица будет незаменима в качестве ингредиента для бутербродов или паштета. Её можно запекать или жарить вместе с любимыми специями.

3 полезных совета

  1. Чтобы очищенные грибы дольше сохраняли свежесть, их нужно сбрызнуть лимонным соком, накрыть полиэтиленовой плёнкой и убрать в холодильник.
  2. Шампиньоны, которые не куплены, а собраны в лесу, нужно замочить в воде, но не надолго.
  3. Чтобы вкус раскрылся максимально ярко, рекомендуется разрезать грибы на кусочки или готовить самые маленькие из них.

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