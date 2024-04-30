Что можно приготовить из грибных отходов? Вы удивитесь, но кожура от шампиньонов идеально подойдёт для этого

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Опубликовано: 30.04.2024 11:13 , Обновлено: 30.04.2024

Кожура грибов часто попадает в корзину как несъедобные отходы. Многие люди делают это по привычке, другие — по убеждению, что она больше ни для чего не годится. Между тем, очистки можно без опасений съесть вместе с грибами или приготовить из них что-нибудь дополнительное. Возможно, это вас удивит, но попробовать стоит.

Начнём с того, что кожура шампиньонов вкусна и безопасна для употребления. Всё, что нужно сделать, это тщательно вымыть грибы, чтобы избавиться от земли и других загрязнений. Затем их можно сразу готовить: запекать, жарить или… есть сырыми. Конечно, при этом следует соблюдать умеренность, потому что в большем количестве такая пища вызовет тяжесть в желудке.

Но вернёмся к очисткам. Мы уже знаем, что их удаление — просто вопрос эстетики или привычки. Однако, если вам так удобнее, чистите, но не выбрасывайте. Несмотря на внешний вид, тонкая кожура шампиньонов может пригодиться.

Где и как её можно применить?

На самом деле такие грибные “отходы” можно жарить, приправлять и использовать в качестве начинки для бутербродов, запеканки, пиццы, салата или макарон. Это хорошая альтернатива, например, жареному луку или бекону.

Если шампиньонов много, можно использовать кожуру в качестве основы или гарнира к супу, соусу, рагу. Она придаст блюду интересный грибной привкус. Кроме того, кожица будет незаменима в качестве ингредиента для бутербродов или паштета. Её можно запекать или жарить вместе с любимыми специями.

3 полезных совета

Чтобы очищенные грибы дольше сохраняли свежесть, их нужно сбрызнуть лимонным соком, накрыть полиэтиленовой плёнкой и убрать в холодильник. Шампиньоны, которые не куплены, а собраны в лесу, нужно замочить в воде, но не надолго. Чтобы вкус раскрылся максимально ярко, рекомендуется разрезать грибы на кусочки или готовить самые маленькие из них.

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