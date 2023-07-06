Белорусские банки изменили правила приема валюты в обменниках. Что нового?

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Опубликовано: 06.07.2023 10:37 , Обновлено: 06.07.2023

В Беларуси с 1 июля начал действовать новый единый перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте. Теперь в большинстве обменниках будут принимать иностранную валюту по новым правилам. Что именно изменилось для белорусов, рассказали в одном из банков.

Если раньше каждый белорусский банк при приёме валюты от клиентов руководствовался собственными требованиями, то теперь будут действовать общие правила. По данным Ассоциации белорусских банков, к соответствующему соглашению на данный момент присоединились 17 банков и 3 небанковских кредитно-финансовых организации.

В белорусском «Альфа Банке», который в числе прочих присоединился к данному соглашению, порталу Onliner.by пояснили, что клиентам банков теперь будет проще сдавать иностранную валюту: причин для отбраковки банкнот (например, из-за надписей, пятен, мелких дефектов, связанных с износом) в перечне стало меньше, чем раньше. Более того, поскольку большинство банков будет работать по единым правилам, то клиенту не придётся бегать по разным банкам в поисках обменника с менее строгими требованиями к внешнему виду купюр.

Кроме того, как отметили в «Альфа Банке», это позволит пустить в оборот больше купюр со следами естественного износа, которые раньше кассиры в обменных пунктах принять не могли. Теперь же они смогут руководствоваться чётко приписанными, однозначными требованиями к банкнотам. “Поэтому сотрудникам на кассе будет проще обслуживать такие операции”, - заявили в белорусском банке.

В «Альфа Банке» рассказали и о некоторых конкретных правилах, прописанных в принятом недавно перечне. Так, теперь кассирам разрешается принимать от клиентов банкноты со следующими дефектами :

не более 3 визуально видимых изображений или надписей (буквы, цифры, знаки, символы, рисунки, штампы), при том размер каждого не должен превышать размер квадрата стороной 10 мм (либо одно изображение или надпись, размер которого не превышает квадрат стороной 20 мм);

не более 5 надрывов или надрезов длиной не более 3 мм (либо один надрыв или надрез длиной не более 5 мм), в том числе заклеенные прозрачным скотчем;

не более 3 проколов или отверстий диаметром не более 1 мм каждый;

с белым или голубым свечением в ультрафиолетовых лучах, частичным или полным (при этом не должна быть нарушена структура бумаги - купюра не должна рассыпаться или крошиться).

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