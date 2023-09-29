Кого и как накажут, если сдать в банке фальшивые доллары по незнанию? В милиции привели пример из Пинска

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Опубликовано: 29.09.2023 13:31 , Обновлено: 29.09.2023

Бывают случаи, когда человек неумышленно становится участником чужого мошенничества: сдает на обмен фальшивки, сам того не ведая. В милиции привели пример из Пинска.

В милицию обратился сотрудник банка. Он рассказал, что мужчина принес на обмен четыре купюры по 100 долларов и две по 50 долларов. У специалиста возникли подозрения в их подлинности. Как оказалось, банкноты действительно были поддельными.

Фото: brest.mvd.gov.by

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Фото: brest.mvd.gov.by

Милиционерам 23-летний мужчина пояснил, что не помнит, где приобрел их, а о том, что они поддельные, он не знал. По данному факту «в отношении неустановленного лица» возбудили уголовное дело.

[info_b] За изготовление, хранение с целью сбыта, или сбыт фальшивых купюр, предусмотрена уголовная ответственность. За это грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом или без. А за те же действия, совершенные повторно, или организованной группой, или в особо крупном размере, грозит лишение свободы от пяти до пятнадцати лет со штрафом. [/info_b]

В милиции дали несколько советов, как не стать жертвой фальшивомонетчиков:

обменивать валюту в банке, а не в мелких обменниках или частных лиц;

проверять купюры на месте;

не разменивать мелкие купюры на более крупные на рынках и мелких торговых точках;

за границей совершать покупки в магазинах;

отдавать предпочтение безналичному расчету.

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