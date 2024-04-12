В Бресте сантехника отправили под суд за взятые у клиента наличные. И дело не в неуплате налогов

Опубликовано: 12.04.2024 15:04 , Обновлено: 12.04.2024

В Бресте семейная пара обратилась к специалисту-сантехнику за профессиональными услугами. Тот, естественно, помочь согласился, но вот цену выставил не в белорусских рублях, а в долларах. Видимо, мастер не знал, что в нашей стране подобный шаг является преступлением.

Перед тем, как приступить к работе, мужчина сказал, что на закупку необходимых материалов ему нужно 1100 долларов. Заказчики согласились и заплатили специалисту, как он и просил, в американской валюте. Правда, совсем скоро сантехник оказался в суде.

Дело в том, что в КоАП РБ есть соответствующая статья под названием “Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платёжного средства, использование ценных бумаг в иностранной валюте”.

Судя по всему, мастера по какой-то причине “сдали” сами заказчики. В итоге Экономический суд Брестского района наказал мужчину и выписал ему штраф в размере 100 базовых величин (на сегодняшний день это 4000 белорусских рублей).

В ходе разбирательства сантехник пытался оправдаться, что уже на следующий день поменял доллары на рубли, чтобы купить необходимые материалы. Однако суд это обстоятельство во внимание не принял.

”…Ссылка на то, что иностранная валюта была обменена на белорусские рубли, на правильность квалификации действий по части 1 статьи 12.1 КоАП не влияет, поскольку определяющим в данном случае является сам факт её принятия, что законодательством запрещено”, — говорится в постановлении суда.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники Берёзовского РОВД обнаружили в сарае у 62-летнего жителя района 300 литров спирта. В ходе проверки милиционеры изъяли из хозпостройки на территории дома несколько десятков канистр, в которых находилось 300 литров жидкости «с резким, характерным запахом спирта». Мужчина пояснил, что привёз алкоголь из-за границы для личных нужд, а также для того, чтобы угостить односельчан.

В Брестской области сотрудники МВД нашли у мужчины 300 литров спирта. Какой штраф грозит?