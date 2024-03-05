Драники с вареньем? В Италии рассказали про белорусские национальные блюда, но что-то пошло не так

Опубликовано: 05.03.2024 10:24 , Обновлено: 05.03.2024

Итальянский портал Eroica Fenice решил познакомить своих читателей с Беларусью и белорусской кухней в частности. Вышли не совсем традиционные рассказы о наших блюдах.

Для своей статьи Eroica Fenice выбрал три блюда и один напиток: драники, колдуны, маковый рулет и кисель.

“Драники — блины с картофелем, луком и специями, которые являются основой белорусской кухни и очень популярны по всей стране, поскольку считаются важным элементом домашней традиции”, - написали в статье.

Далее - о гарнирах к ним. Это, конечно, привычная всем сметана, которая почему-то придает драникам “бодрящий вкус”.

Кроме сметаны, к драникам в Беларуси, как отметили в материале, добавляют необычный соус. “Однако их также принято подавать с вареньем и фруктовыми джемами, такими как яблочный и сливовый, которые придают более сладкий и нежный вкус этому белорусскому блюду”, - рассказала автор статьи.

В остальном обошлось без сюрпризов: “Колдуны — это равиоли, приготовленные из воды, муки и яиц, с начинкой из говядины или свинины , сыра или грибов”. И к ним не предложили добавить варенье.

Конечно, не каждый белорус согласится, что маковый рулет - наше “традиционное блюдо”. Однако, по мнению автора статьи, именно эта сладость - типичный десерт в Беларуси, как в Австрии, Венгрии, Польше.

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