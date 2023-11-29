Белорусы тратили на еду 37,2% от всех расходов - Белстат. А сколько россияне, литовцы и поляки?

Опубликовано: 29.11.2023 16:07 , Обновлено: 29.11.2023

Белстат сообщил 29 ноября, что в третьем квартале в среднем на одну белорусскую семью приходилось 2189,6 рубля доходов в месяц, а расходы составляли 2092,4 рубля. При этом 37,2% из всех расходов составили траты на еду (в прошлом квартале - 39,9%).

А вот непродовольственные товары отнимают у белорусов в месяц примерно 35,1%.

А как дела с расходами на еду обстоят у соседей?

Самые актуальные данные (на август) по тратам в странах ЕС есть у агенства Picodi, которое получило их от Euromonitor (европейский аналог Белстата) и официальных статистических агентств других стран. Но речь идёт не о семьях, а среднем жителе и не о всей еде, а только о той, что едят дома (без кафе). Также там подсчитали процент не от всех расходов, а от расходов на потребительские нужды.

В их рейтинг попала и Беларусь, поэтому сравнить вполне можно.

Там сообщили, что жители Литвы тратят на продукты питания в среднем 218 евро (21% от расходов на потребительские нужды). Полякам приходится выделять на питание 17,2%, латышам - 19,3%, эстонцам - 20,2%.

Кстати в США на еду тратят около 6,7% доходов, в Сингапуре 8,4%, а Великобритании 8,7%.

В рейтинге Picodi говорится, что средний житель Беларуси тратил на еду в месяц порядка 32,1% (89 евро) от всех расходов на потребительские нужды. В той же России - 29%.

Ранее Телеграф сообщил, что жители Литвы получили первые жировки после старта отопительного сезона осенью 2023 года. Оказалось, что цена зависит от того, в каком доме они живут. Сравнили расходы и зарплаты в Беларуси, Литве, России и Польше.

Литовцам пришли первые жировки за отопление. Сколько платят? Сравнили с Беларусью и соседней Польшей