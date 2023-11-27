КГК взыскал с ЖКХ на Гомельщине более чем 300 тыс рублей. За что?

Опубликовано: 27.11.2023 21:37 , Обновлено: 27.11.2023

Комитет государственного контроля (КГК) Гомельской области провел проверку в одной из районных организаций ЖКХ. В результате там выявили манипуляции с госсредствами на сумму более 300 тыс. рублей.

В Госконтроле заявили, что выявили “факты завышения объемов услуг теплоснабжения, оказанных населению (часть теплоэнергии не была произведена и потребителям не поставлялась)”. В результате, КГК заявил, что коммунальная организация в 2022-2023 годах незаконно получила 64 тыс. рублей из госбюджета.

Также Госконтроль утверждает, что ЖКХ оплачивала сторонним организациям большие суммы за работы, которые не производились. “К примеру, предприятие получило почти 50 тыс. рублей за работы по демонтажу имеющихся кровельных конструкций, которые не выполнялись”, - сообщили в КГК.

Госконтроль также обвинил районную организацию ЖКХ в неуплате в бюджет 214 тыс. рублей налоговых платежей.

“По результатам проверки незаконно полученные средства и налоговые платежи перечислены в бюджет. Материалы проверки переданы в правоохранительные органы”, - сообщили в КГК. В каком районе сотрудники коммунальных служб нахимичили в общей сложности на 300 тыс. с чем-то, в комитете не уточнили. Как и то, проверяли ли все районы в области, или планируют ли это сделать?

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