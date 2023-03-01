Белорусы стали тратить на еду 39,3% от доходов. А что поляки, литовцы и русские?

Опубликовано: 01.03.2023 12:06 , Обновлено: 01.03.2023

Белстат опубликовал новые данные о структуре расходов белорусских домохозяйств. Оказывается, на покупку продуктов питания у среднестатистической семьи уходит около 39,3% доходов. Посмотрели, что с расходами на еду в других странах.

Продукты питания остаются одной из самых затратных статьей расходов в бюджете белорусов. Еще треть расходов идет на непродовольственные товары — 34,4%. На услуги белорусы тратят 23,8% (включая 6,4% на услуги ЖКХ). Таковы данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Беларуси за 4 квартал 2022 года.

Фото: Белстат

Также в Белстате обнародовали данные об уровне малообеспеченности населения. У 3,9% белорусов доходы не превышают бюджета прожиточного минимума. На сегодняшний день эта сумма составляет 341,48 рубля. Больше всего малообеспеченных в Могилевской области – 5,9%, меньше всего в Минске – 1,4%.

А что у соседей?

По данным РИА «Новости», в соседних Польше, Литве и Латвии на еду тратят существенно меньшую долю доходов, чем в Беларуси — 26,4%, 30% и 23,3% соответственно.

Уровень расходов в соседней России также близок к белорусскому. Жители РФ, согласно агентству, на продукты питания тратили 32,2%.

Примерно такой же уровень затрат на еду, как и в Беларуси, в Северной Македонии (37,8%), Болгарии (35,5%), Черногории (34,7%), Сербии (34,3%) и Румынии (33,4%).

И только в Казахстане расходы на продукты питания превышают белорусские – там на это уходит 53% доходов граждан.