Алкоголь или образование? Белстат рассказал, на что белорусы тратят больше денег

Опубликовано: 10.03.2023 11:39 , Обновлено: 10.03.2023

Белстат опубликовал результаты выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за 4 квартал 2022 года. Через данные о расходах на потребительские цели можно оценить, на что белорусы тратили больше денег.

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Домашнее хозяйство — это человек или группа людей, которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства.

Потребительские расходы — это денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

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Так, в 4 квартале 2022 года потребительские расходы на домашнее хозяйство составили 1310 BYN в месяц (эквивалент 74,5% денежных расходов по Белстату), пишет banki24.by.

Больше всего, 36,3% потребительских расходов заняли продукты питания — на них белорусы тратили 474,5 BYN в месяц.

После этого идут расходы на:

транспорт — 128,0 BYN в месяц;

жилье (включая ЖКУ) — 124,1 BYN;

информацию и связь — 103,7 BYN;

одежду и обувь — 95,0 BYN;

здравоохранение — 85,9 BYN;

предметы обихода, бытовую технику и уход за домом — 77,7 BYN.

При этом, отметило издание, расходы домохозяйств на вредные привычки (алкоголь и табак) в среднем оказались больше трат на услуги образования — 32,9 BYN и 19,9 BYN соответственно.

Кроме того, «охват у алкогольно-табачной темы был намного больше, нежели у образования — 55,7% сообщивших домохозяйств против 20,2%».

А как по областям и Минску?

По потребительским расходам в 4 квартале первое место занял Минск — там они достигли 1676 BYN в месяц.

После идут: