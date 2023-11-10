Литовцам пришли первые жировки за отопление. Сколько платят? Сравнили с Беларусью и соседней Польшей

📊 Анализ

Опубликовано: 10.11.2023 10:44 , Обновлено: 10.11.2023

Жители Литвы получили первые жировки после старта отопительного сезона осенью 2023 года. Оказалось, что цена зависит от того, в каком доме они живут. Сравнили расходы и зарплаты в Беларуси, Литве, России и Польше.

Литовское издание Delfi сообщило, что в среднем отопление квартиры площадью 50 кв. м в новом и энергетически эффективном доме обойдется литовцам всего в 17 евро (57 BYN), в старом, но утепленном и реновированном услуги отопления могут достигать 29 евро (98 BYN), в старом и энергетически неэффективном – 47 евро(160 BYN).

Согласно данным Евростата, литовцы тратят на коммунальные услуги примерно 15,7% от своих доходов. Для сравнения коммунальные услуги в Беларуси, согласно данным Белстата, забирают из доходов белорусов около 6,5%. Поляки тратят на жировки 19% от своих доходов, а россияне - 11,4%.

А что с зарплатами?

Что касается средних зарплат, то в Литве она “на бумаге” (до выплаты налогов) достигла 2000 евро (6780 белорусских рублей). Правда от литовской надо отнимать 40% налогов, чтобы получилась цифра “на руки” - 4068 рублей. Из нее уже 610 рублей в среднем уходило на оплату жировки.

В Беларуси в сентябре Белстат насчитал 1939,8 рубля средней зарплаты по стране до выплаты налогов. За вычетом подоходного налога в 13% и 1% платежа в ФСЗН “на руки” белорусам выходило 1668 - рубля в среднем. Из которых 116 рублей в среднем приходилось на коммуналку.

В Польше во втором квартале 2023 года средняя зарплата в белорусских рублях 5622 (7363,57 злотых) до уплаты налогов. После взимания примерно 28% государством у поляков оставалось 5301 белорусских рублей. Из них на коммуналку приходилось отдавать 1000 рублей (19%).

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы, задолжавшие за жилищно-коммунальные услуги и просрочившие выплату долга в некоторых случаях могут не платить пеню, которая “капает” за каждый день просрочки и порой превышает сумму основного долга в разы. В Минском городском жилищном хозяйстве объяснили, кому и когда пеню могут просто списать.

В ЖКХ рассказали, кому из белорусов могут «простить» пеню за долги по коммуналке