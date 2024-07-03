Больше, чем латыши, но меньше россиян. Аналитики подсчитали, сколько литров бензина может купить белорус. А что поляки и литовцы?

📊 Анализ

Опубликовано: 03.07.2024 13:11 , Обновлено: 04.07.2024

Аналитики компании Picodi обновили свой ежегодный "индекс бензина", подсчитав, сколько литров бензина июне 2024 года могли купить жители стран Европы на среднюю зарплату. Беларусь, которая вошла в топ-3 в рейтинге самого дешёвого автомобильного топлива, оказалась на 28-й строчке индекса из 43 возможных. Посмотрели, сколько литров бензина могут купить среднестатистический белорус, россиянин, поляк, литовец и латыш.

Где в Европе самый дешёвый бензин?

Согласно анализу Picodi, в июне 2024 года между странами с самыми высокими и самыми низкими ценами на бензин в европейском регионе разделяла пропасть. Из 43 стран, включённых анализ, дешевле всего 1 литр бензина обходился жителям Казахстана (58 центов в пересчёте на доллары), дороже всего - в Нидерландах (3,03 доллара, то есть более чем в 5 раз больше).

В Беларуси цен на бензин в июне в среднем составляла 2,42 рубля или около 0,74 доллара в эквиваленте. В результате Беларусь оказалась на 3-ем месте по уровню цен на топливо. Второе место рейтинга осталось за Россией - там литр топлива обходился в 0,64 доллара в эквиваленте.

Соседние страны по этому показателю в рейтинге очень далеки от Беларуси:

Украина на 10-м месте с ценой в 1,47 доллара за литр,

Польша – 15 место - 1,61 доллара,

Литва – 20 место - 1,67 доллара,

Латвия - 27 место – 1,77 доллара.

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Сколько литров бензина может купить белорус на среднюю зарплату?

Впрочем, как подметили аналитики Picodi, сравнительно низкая цена на топливо вовсе не равнозначна его доступности для населения. Как показал анализ, самым выгодным отношением цены бензина к зарплатам отличаются страны с высокими зарплатами, а не низкими ценами. И по этому показателю Беларусь в рейтинге опустилась гораздо ниже топа-3.

В июне среднестатистический белорус мог купить на свою зарплату 789 литров топливо (28-е место рейтинга). Это в 1,6 раза меньше, чем среднестатистический россиянин, который на свою зарплату может закупиться 1299 литрами топлива. Ощутимо обошли белорусов по этому показателю и соседние Польша и Литва (соответственно 895 и 860 литров). А вот для жителей Латвии топливо оказалось менее доступным, чем для белорусов - на среднюю зарплату они могли приобрести в июне лишь 720 литров бензина.

Соседняя Украина, по понятным причинам, заметно выбивается из рейтинга - она оказалась на последнем месте с показателем 209 литров за среднюю зарплату.

А вот на первом месте оказалась Швейцария, среднестатистический житель которой может купить 2 945 литров бензина. Вторым в рейтинге оказался Люксембург (2 594 литра), на третьем - Дания (1 922 литра).

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Индекс бензина: Сколько литров бензина можно на среднюю зарплату в Европе?

Аналитики Picodi также отметили, что за последние шесть лет соотношение стоимости бензина к средней зарплате белорусов сильно выросло. Вот как выглядел “индекс бензина” для Беларуси в прошлом:

2019 – 528 литров;

2020 – 553 литра;

2021 – 637 литров;

2022 – 558 литров;

2023 – 678 литров;

2024 – 789 литров.

[info_b]Для анализа Picodi использовали последние данные о средней зарплате с официальных сайтов государственных статистических управлений или министерств, либо с сайта Numbeo. Средние цены на бензин аналитики брали на сайте GlobalPetrolPrices.com и других локальных источниках, а для конвертации валют - средний курс Google Finance на июнь 2024 года.[/info_b]

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