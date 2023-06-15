Зачем белорусам отрезать уголок у зубной пасты? Сэкономите деньги и избавитесь от проблемы

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Опубликовано: 15.06.2023 15:05 , Обновлено: 15.06.2023

Мало кто знает, что зубная паста идеально подходит не только для поддержания чистоты полости рта. Ее также можно использовать... как ароматизатор в ванной! Так вам не придется тратиться на специальные довольно дорогие средства, а в комнате будет всегда вкусно пахнуть.

Все, что вам нужно сделать, это найти самую дешевую зубную пасту с ароматом, который вам действительно нравится.

Затем срежьте углы упаковки наискосок. После — проколите тюбик по всей длине иглой. И наконец, слегка ослабьте крышку и надавите на пасту, чтобы немного выдавить ее.

Теперь вы можете положить тюбик в бачок унитаза. С этого момента, когда вы будете спускать воду, в ванной комнате начнет приятно пахнуть.

Фото: Gazeta.pl

Есть и другой способ освежить ванную. Для этого вам понадобится любимый аромат эфирного масла. Его следует нанести на гигиеническую салфетку, а затем приклеить под крышку мусорного бака в ванной. Комната через несколько мгновений окутается прекрасным, натуральным ароматом.

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