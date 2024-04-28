Минская милиция пообещала увеличить плотность патрулей во всех районах столицы на два дня. Когда?

Опубликовано: 28.04.2024 10:25 , Обновлено: 28.04.2024

Милиция Минска пообещала усилить контроль за охраной общественного порядка на два дня во всех районах столицы, одна из мер - увеличение плотности нарядов патрульных.

Как рассказали в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома, сотрудники милиции проведут мероприятия 28 апреля и 5 мая, когда православные верующие празднуют Вербное воскресенье и Пасху. В частности, пообещали взять под охрану места проведения богослужений и прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей.

Особое внимание - контролю ситуации на автодорогах, выявлению нетрезвых участников дорожного движения и обеспечению “комфортных условий парковки”, отметили в ведомстве.

“Все наряды милиции ориентированы на оказание помощи гражданам, их защиту и предупреждение правонарушений”, - добавили в ГУВД Мингорисполкома.

А в Рогачевском районе Гомельской области органы внутренних дел объявили проведение специального комплексного мероприятия “Правопорядок” на выходных. Его главная цель - «профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах», отметили в милиции.

Пообещали отработать “наиболее криминогенные места” на территориях возле торговых объектов и увеселительных заведений района.

На Гомельщине по домам иностранцев решили отправить конвоиров и дружинников. За кем ещё МВД пообещало усилить контроль?