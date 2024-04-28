Минская милиция пообещала увеличить плотность патрулей во всех районах столицы на два дня. Когда?
Милиция Минска пообещала усилить контроль за охраной общественного порядка на два дня во всех районах столицы, одна из мер - увеличение плотности нарядов патрульных.
Как рассказали в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома, сотрудники милиции проведут мероприятия 28 апреля и 5 мая, когда православные верующие празднуют Вербное воскресенье и Пасху. В частности, пообещали взять под охрану места проведения богослужений и прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей.
Особое внимание - контролю ситуации на автодорогах, выявлению нетрезвых участников дорожного движения и обеспечению “комфортных условий парковки”, отметили в ведомстве.
“Все наряды милиции ориентированы на оказание помощи гражданам, их защиту и предупреждение правонарушений”, - добавили в ГУВД Мингорисполкома.
А в Рогачевском районе Гомельской области органы внутренних дел объявили проведение специального комплексного мероприятия “Правопорядок” на выходных. Его главная цель - «профилактика преступлений, совершаемых в общественных местах», отметили в милиции.
Пообещали отработать “наиболее криминогенные места” на территориях возле торговых объектов и увеселительных заведений района.
На Гомельщине по домам иностранцев решили отправить конвоиров и дружинников. За кем ещё МВД пообещало усилить контроль?