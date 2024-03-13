"Я б сама за ними бегала" — "Коммунарка" поделилась "страшным сном" работницы

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Опубликовано: 13.03.2024 16:12 , Обновлено: 09.01.2025

Белорусская шоколадная фабрика "Коммунарка" в TikTok опубликовала видео, где два человека в ростовых костюмах в виде конфет "донимают" молодую девушку. Ролик назвали "Страшный сон работницы конфетного цеха".

Две популярные конфеты белорусского предприятия торговых марок “Любимая Алёнка” и “Столичные” не могут оставить молодую девушку в покое. Ролик пользователей соцсети рассмешил, а одна из них написала, что “сама б за ними бегала”.

Ранее Телеграф писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” объявила о выпуске зимней лимитированной серии шоколада. Фишка заключается в необычной “жгучей” для сладостей начинке. Белорусы, которые попробовали новинку, поделились впечатлениями.

«Сначала я побаивалась» — Коммунарка выпустила необычный шоколад. Что сказали те, кто попробовал?