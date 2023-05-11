Как очистить кран от известкового налёта? Самое действенное и дешёвое средство точно есть на вашей кухне

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Опубликовано: 11.05.2023 13:53 , Обновлено: 12.09.2023

Чайники, душевые кабины, но, прежде всего, водопроводные краны - по этим вещам в вашем доме можно однозначно судить, жесткая ли вода в вашем доме. Некрасивый и неприглядный осадок, который со временем портит технику, – привычное зрелище для многих белорусов. Однако, есть простой и дешевый способ исправить ситуацию, а самое эффективное средство борьбы с известковым налетом есть практически на любой кухне.

Проблемы с жесткой водой являются обычным явлением - минеральные отложения (состоящин в основном из кальция) появляются на чайнике, кастрюлях и кранах на кухне и ванной в виде белого известкового налёта. И хотя он совершенно не вредит здоровью человека, бытовые приборы и сантехнику от него следует очищать регулярно, чтобы продлить срок их службы.

Самым простым способом быстро удалить известковый налёт, которым пользовались ещё наши бабушки - воспользоваться обычным белым уксусом, отмечают журналисты польского издания Kobieta.

Причем этот способ позволяет избежать утомительного и долгого оттирания налёта - грубой физической силы не потребуется. Достаточно просто нанести уксус на места образования накипи или смочить уксусом ватный диск и приложить к тем местам, на которых скопились известковые отложения. В таком виде следует оставить сантехнику на 10-15 минут, тереть при этом ничего не нужно. По прошествии этого времени отложения должны размягчиться и легко отойти сами при промывании водой. Если остались следы, нужно лишь повторить эту нехитрую процедуру.

Для сильных загрязнений нужно смешать уксус со стиральным порошком

Некоторые специалисты также рекомендуют усилить эффект, смешав уксус со стиральным порошком — такую ​​пасту также легче наносить на укромные уголки или вертикальные поверхности. Порошок следует смешать с уксусом в такой пропорции, чтобы получилась густая паста, а затем нанести её на очищаемые предметы и оставить всего на пять минут. По истечении этого времени нужно стереть остатки средства влажной губкой или тряпкой - известковый налет должен аккуратно сойти с очищенных поверхностей.

Известковый налет на смесителях со временем накапливается, поэтому, если вы не избегаете его удаления, это не должно быть проблемой. При небольшой регулярности проблема полностью исчезнет из вашего дома, и вы забудете о чистке. Не забудьте проверить в менее заметном месте, многие смесители, выполненные в более декоративном стиле, не так устойчивы к определенным веществам, как классические смесители.

Уксус можно заменить лимонным соком

Чтобы очистить водопроводный кран также рекомендуют к уксусу добавить жидкое мыло или мыльные хлопья в пропорции 1:1. Полученное средство не будет так легко стекать с поверхности крана.

Если у вас нет под рукой уксуса или вы опасаетесь, что он слишком агрессивен, можно использовать лимонный сок. Для этого следует разбавить сок водой в соотношении 1:1 и вымыть этим раствором очищаемую поверхность или же нанести его на ватный диск и оставить кальцинированные элементы отмокать в течение нескольких минут.