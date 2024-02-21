Эта недорогая пряность превратит обычное куриное мясо в деликатес. Как правильно приготовить?

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Опубликовано: 21.02.2024 12:54 , Обновлено: 21.02.2024

Блюда из курицы просты в приготовлении и могут сочетаться с самыми разными гарнирами. Если вы хотите попробовать что-то необычное и экзотическое, добавьте одну пряность, которая придаст мясу неповторимый вкус и аромат. Речь идет о розмарине.

Чем полезна курица с розмарином?

Это аппетитное блюдо готовится в мгновение ока и обладает высокой питательной ценностью. Благодаря белкам, содержащимся в курице, вы насытитесь, а благодаря розмарину — получите неоценимую пользу.

Например, это растение:

улучшает пищеварение;

помогает повысить память и концентрацию;

обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами;

улучшает настроение;

поддерживает здоровье кожи и волос;

обладает антимикробными свойствами.

Однако следует использовать его с осторожностью и в умеренных количествах. Если у вас есть медицинские проблемы или вы беременны/кормите грудью, перед использованием розмарина следует проконсультироваться с врачом.

[info_b]В белорусских магазинах свежий розмарин можно найти по 1,35 руб. за 15 г (на момент написания материала). Сушеный — по 1,52 за 10 г.[/info_b]

Какой розмарин использовать?

Для приготовления идеального цыпленка с розмарином рекомендуется использовать свежий розмарин, так как он придаст блюду насыщенный и освежающий аромат.

Однако, если очень нужно, можно использовать сушеный розмарин. Положите 1 ч. л. сушеного розмарина на каждую 1 ст. л. свежего розмарина.

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Ингредиенты на 4 порции

Вам понадобятся:

1 килограмм куриных грудок;

2 столовые ложки свежего розмарина (или

3 столовые ложки чеснока;

2 столовые ложки лимонного сока;

2 столовые ложки растительного масла;

чёрный перец по вкусу;

1 столовая ложка оливкового масла;

3 столовые ложки сливочного масла;

1/4 чашки куриного бульона;

1 столовая ложка петрушки (по желанию);

соль по вкусу.

[info_b]В этом рецепте используются куриные грудки, так как они питательны и вкусны. Но если вы предпочитаете другие, более сочные части, такие как куриные бедра или даже другое мясо, например, баранину или свинину, вы можете заменить их.[/info_b]

Как приготовить вкуснейшую курицу с розмарином?

Следуйте простой инструкции.

Посолите и поперчите куриные грудки

Щедро посыпьте куриные грудки (без кожи) с обеих сторон солью и перцем. Поставьте большую сковороду на средне-сильный огонь, налейте оливковое масло и обжаривайте с обеих сторон в течение 3-5 минут до золотистой корочки.

Разогрейте духовку и выложите курицу на противень

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и переложите курицу в противень.

Приготовьте заправку для курицы

Приготовьте заправку из розмарина, чеснока, куриного бульона, лимонного сока и петрушки. Обильно покройте курицу этой смесью.

Запекайте курицу

Запекайте курицу в течение 25 минут. Это время может варьироваться в зависимости от толщины куриной грудки. Когда все будет готово, соскребите соус со дна курицы и намажьте его. Посыпьте петрушкой (по желанию) и украсьте веточками розмарина и дольками лимона.

Советы

Вы также можете запечь овощи, такие как болгарский перец и помидоры, чтобы подать их в качестве гарнира. Они прекрасно сочетаются с этим блюдом.

Если вы любите сырные блюда, можете посыпать курицу тертым сыром перед запеканием.

Убедитесь, что вы не добавляете слишком много розмарина, иначе он испортит вкус блюда.

Вы также можете добавить еще какую-нибудь приправу, чтобы придать блюду пикантность!

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