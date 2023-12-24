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Как приготовить "Снежки" на Новый год? Такая закуска из курицы (и не только) станет хитом стола

Как приготовить "Снежки" на Новый год? Такая закуска из курицы (и не только) станет хитом стола
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На Новый год и Рождество каждый хочет украсить праздничный стол красивыми и необычными блюдами. Однако иногда идеи заканчиваются, и приходится искать что-то новое. Как максимально удивить гостей и создать новогоднее настроение? Попробуйте приготовить оригинальную закуску с зимним названием «Снежки».

Эту закуску можно приготовить легко и быстро. Это должно занять всего около 20 минут.

Рецепт “Снежков” с курицей

Для приготовления 10 порций вам потребуются следующие ингредиенты:

  • Плавленый сыр – 3 шт.
  • Яйцо куриное – 3 шт.
  • Мясо с грудки курицы – 150 грамм.
  • 1 зубчик чеснока.
  • Укроп – 20 грамм.
  • Майонез - 30 грамм.
  • Грецкий орех – 100 грамм.
  • Кокосовая стружка (по желанию).

[info_b]Майонез можно заменить, например, греческим йогуртом или сметанно-горчичным соусом. [/info_b]

Приготовление:

  1. Возьмите емкость. Натрите туда плавленый сыр на купной терке. Также натрите яйца. Отварите куриную грудку и измельчите в выбранную тару. Туда же добавьте раздавленный через пресс чеснок и нарезанный укроп.
  2. Хорошо перемешайте названные ингредиенты.
  3. Добавьте майонез и снова перемещайте.
  4. Возьмите чайную ложку, возьмите смесь и скатайте из нее в руках шарик.
  5. Когда все шарики уже сформированы, обваляйте их в дроблёных орехах и по желанию в кокосовой стружке.

Такое блюдо получится очень вкусным и питательным. Так, плавленый сыр придаст шарикам нежность и кремовость, а яйца и куриное мясо добавляют белка, что сделает закуску более сытной. В свое очередь чеснок и укроп придадут ей приятный аромат и свежий вкус.

“Снежки” с крабовыми палочками

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Вместо курицы в такой закуске можно использовать и крабовые палочки. Для другой версии блюда в ам понадобятся :

  • сыр плавленый - 2 шт.;
  • чеснок - 1 головка;
  • майонез - по вкусу;
  • крабовые палочки - 100 гр.;
  • оливки или маслины (без косточек).

Приготовление:

  1. Натрите на крупную терку плавленый сырок. Добавьте измельченный чеснок, а также майонез. Все хорошо смешайте.
  2. Крабовые палочки натрите на мелкой терке.
  3. Возьмите оливку или маслину и заверните ее в сырно-чесночную массу. Обваляйте получившийся шарик в измельченных крабовых палочках.

Готово!

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