Как приготовить "Снежки" на Новый год? Такая закуска из курицы (и не только) станет хитом стола

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Опубликовано: 24.12.2023 08:06 , Обновлено: 23.12.2023

На Новый год и Рождество каждый хочет украсить праздничный стол красивыми и необычными блюдами. Однако иногда идеи заканчиваются, и приходится искать что-то новое. Как максимально удивить гостей и создать новогоднее настроение? Попробуйте приготовить оригинальную закуску с зимним названием «Снежки».

Эту закуску можно приготовить легко и быстро. Это должно занять всего около 20 минут.

Рецепт “Снежков” с курицей

Для приготовления 10 порций вам потребуются следующие ингредиенты:

Плавленый сыр – 3 шт.

Яйцо куриное – 3 шт.

Мясо с грудки курицы – 150 грамм.

1 зубчик чеснока.

Укроп – 20 грамм.

Майонез - 30 грамм.

Грецкий орех – 100 грамм.

Кокосовая стружка (по желанию).

[info_b]Майонез можно заменить, например, греческим йогуртом или сметанно-горчичным соусом. [/info_b]

Приготовление:

Возьмите емкость. Натрите туда плавленый сыр на купной терке. Также натрите яйца. Отварите куриную грудку и измельчите в выбранную тару. Туда же добавьте раздавленный через пресс чеснок и нарезанный укроп. Хорошо перемешайте названные ингредиенты. Добавьте майонез и снова перемещайте. Возьмите чайную ложку, возьмите смесь и скатайте из нее в руках шарик. Когда все шарики уже сформированы, обваляйте их в дроблёных орехах и по желанию в кокосовой стружке.

Такое блюдо получится очень вкусным и питательным. Так, плавленый сыр придаст шарикам нежность и кремовость, а яйца и куриное мясо добавляют белка, что сделает закуску более сытной. В свое очередь чеснок и укроп придадут ей приятный аромат и свежий вкус.

“Снежки” с крабовыми палочками

Вместо курицы в такой закуске можно использовать и крабовые палочки. Для другой версии блюда в ам понадобятся :

сыр плавленый - 2 шт.;

чеснок - 1 головка;

майонез - по вкусу;

крабовые палочки - 100 гр.;

оливки или маслины (без косточек).

Приготовление:

Натрите на крупную терку плавленый сырок. Добавьте измельченный чеснок, а также майонез. Все хорошо смешайте. Крабовые палочки натрите на мелкой терке. Возьмите оливку или маслину и заверните ее в сырно-чесночную массу. Обваляйте получившийся шарик в измельченных крабовых палочках.

Готово!

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