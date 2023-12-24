Как приготовить "Снежки" на Новый год? Такая закуска из курицы (и не только) станет хитом стола
На Новый год и Рождество каждый хочет украсить праздничный стол красивыми и необычными блюдами. Однако иногда идеи заканчиваются, и приходится искать что-то новое. Как максимально удивить гостей и создать новогоднее настроение? Попробуйте приготовить оригинальную закуску с зимним названием «Снежки».
Эту закуску можно приготовить легко и быстро. Это должно занять всего около 20 минут.
Рецепт “Снежков” с курицей
Для приготовления 10 порций вам потребуются следующие ингредиенты:
- Плавленый сыр – 3 шт.
- Яйцо куриное – 3 шт.
- Мясо с грудки курицы – 150 грамм.
- 1 зубчик чеснока.
- Укроп – 20 грамм.
- Майонез - 30 грамм.
- Грецкий орех – 100 грамм.
- Кокосовая стружка (по желанию).
[info_b]Майонез можно заменить, например, греческим йогуртом или сметанно-горчичным соусом. [/info_b]
Приготовление:
- Возьмите емкость. Натрите туда плавленый сыр на купной терке. Также натрите яйца. Отварите куриную грудку и измельчите в выбранную тару. Туда же добавьте раздавленный через пресс чеснок и нарезанный укроп.
- Хорошо перемешайте названные ингредиенты.
- Добавьте майонез и снова перемещайте.
- Возьмите чайную ложку, возьмите смесь и скатайте из нее в руках шарик.
- Когда все шарики уже сформированы, обваляйте их в дроблёных орехах и по желанию в кокосовой стружке.
Такое блюдо получится очень вкусным и питательным. Так, плавленый сыр придаст шарикам нежность и кремовость, а яйца и куриное мясо добавляют белка, что сделает закуску более сытной. В свое очередь чеснок и укроп придадут ей приятный аромат и свежий вкус.
“Снежки” с крабовыми палочками
Вместо курицы в такой закуске можно использовать и крабовые палочки. Для другой версии блюда в ам понадобятся :
- сыр плавленый - 2 шт.;
- чеснок - 1 головка;
- майонез - по вкусу;
- крабовые палочки - 100 гр.;
- оливки или маслины (без косточек).
Приготовление:
- Натрите на крупную терку плавленый сырок. Добавьте измельченный чеснок, а также майонез. Все хорошо смешайте.
- Крабовые палочки натрите на мелкой терке.
- Возьмите оливку или маслину и заверните ее в сырно-чесночную массу. Обваляйте получившийся шарик в измельченных крабовых палочках.
Готово!
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