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Налейте на сковородку это, когда жарите курицу. Мясо будет просто таять во рту

Налейте на сковородку это, когда жарите курицу. Мясо будет просто таять во рту
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Из курицы можно приготовить множество блюд. Одно из самых простых — жареное филе. Однако мало кто знает, какой волшебный ингредиент нужно добавить во время готовки, чтобы мясо получилось невероятно нежным и сочным.

Оказывается, чтобы куриное филе буквально таяло во рту, нужно налить… немного молока. Но в какой момент это сделать? Сейчас расскажем и поделимся новым рецептом.

Как приготовить сочное куриное филе?

Кроме 100 молока и самого филе, вам понадобится:

  • мука;
  • 50 г сливочного масла;
  • 50 мл оливкового масла (можно заменить подсолнечным);
  • соль, перец.

Способ приготовления:

Сначала разрежьте курицу вдоль на несколько тонких частей. Так, из одного филе может получиться четыре кусочка. Вот как правильно это сделать:

Затем отбейте кусочки молоточком.

Обваляйте филе в муке с обеих сторон. В сковороде растопить сливочное масло и добавьте оливковое.

Положитее курицу в раскаленное масло и обжарьте с обеих сторон на среднем огне (примерно по 5 минут с каждой стороны).

Обжаренное куриное филе залейте молоком. Приправьте все солью и перцем. Конечно, можно добавить и другие специи.

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Накройте сковороду крышкой и готовьте мясо еще в течение 5 минут. По истечении этого времени переверните филе и прогрейте их под крышкой в течение 2 минут.

Куриное филе, тушенное в молоке, должно получиться безумно вкусным.

Ранее Телеграф писал, как быстро сварить говядину. Это мясо, которое нужно очень долго варить или тушить (от одного часа до трех). И то не факт, что оно не останется жестким и трудным для жевания. Однако в TikTok показали простой способ сделать мясо мягким и нежным с помощью всего одного предмета. Там утверждают, что все получится уже через 15-20 минут.

Положите в кастрюлю с говядиной один предмет. Мясо должно стать мягким уже через 20 минут

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