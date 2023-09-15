Налейте на сковородку это, когда жарите курицу. Мясо будет просто таять во рту

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Опубликовано: 15.09.2023 09:16 , Обновлено: 15.09.2023

Из курицы можно приготовить множество блюд. Одно из самых простых — жареное филе. Однако мало кто знает, какой волшебный ингредиент нужно добавить во время готовки, чтобы мясо получилось невероятно нежным и сочным.

Оказывается, чтобы куриное филе буквально таяло во рту, нужно налить… немного молока. Но в какой момент это сделать? Сейчас расскажем и поделимся новым рецептом.

Как приготовить сочное куриное филе?

Кроме 100 молока и самого филе, вам понадобится:

мука;

50 г сливочного масла;

50 мл оливкового масла (можно заменить подсолнечным);

соль, перец.

Способ приготовления:

Сначала разрежьте курицу вдоль на несколько тонких частей. Так, из одного филе может получиться четыре кусочка. Вот как правильно это сделать:

Затем отбейте кусочки молоточком.

Обваляйте филе в муке с обеих сторон. В сковороде растопить сливочное масло и добавьте оливковое.

Положитее курицу в раскаленное масло и обжарьте с обеих сторон на среднем огне (примерно по 5 минут с каждой стороны).

Обжаренное куриное филе залейте молоком. Приправьте все солью и перцем. Конечно, можно добавить и другие специи.

Накройте сковороду крышкой и готовьте мясо еще в течение 5 минут. По истечении этого времени переверните филе и прогрейте их под крышкой в течение 2 минут.

Куриное филе, тушенное в молоке, должно получиться безумно вкусным.

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