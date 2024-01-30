"Мы заморим Париж голодом" - Фермеры заблокировали дороги во Франции

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Опубликовано: 30.01.2024 22:48 , Обновлено: 30.01.2024

Отчаявшись из-за множества административных и экологических ограничений, фермеры решили взять в осаду Париж. С понедельника они перекрыли основные магистрали.

Он ночуют в тракторах и прицепах, блокируют шоссе, ведущие в столицу, в восьми стратегически важных местах. У них есть запасы еды, электрогенераторы, резервуары для воды и переносные туалеты. Цель - продержаться до пятницы.

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“Идея состоит в том, что ни один грузовик не сможет доставить продовольствие в столицу и что мы продержимся неделю, чтобы нехватка ощущалась”, - заявил Максим Бюизар, национальный администратор организации «Молодые фермеры», в эфире телеканала BFM, которого цитирует Bloomberg.

На неформальной встрече с премьер-министром фермеры жаловались, среди прочего: к падению прибылей, низким пенсиям, бюрократическим сложностям и иностранной конкуренции.

Глава правительства высказал готовность пойти на дальнейшие уступки аграриям. Он заявил, что власти проанализируют возможность введения «дополнительных мер» для защиты интересов этой среды.

В субботу министр сельского хозяйства Марк Фесно объявил по радио Franceinfo, что представит дополнительный пакет средств для виноделов , в том числе пострадавших от потерь, связанных с плесенью .