Почему белорусам нельзя выбрасывать хвостики от вишен? Лучше приготовить полезный отвар

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Опубликовано: 06.07.2023 13:10 , Обновлено: 06.07.2023

Летом у белорусов в изобилии как свежая черешня, так и вишня. Но многие ошибочно выбрасывают их плодоножки и черешки, когда едят ягоды. Оказывается, они питательны и их можно употреблять в пищу! Рассказываем, что можно сделать с хвостиками черешни и вишни.

Что делать с черешками вишни и черешни?

Черешни и вишни обеспечивают наш организм множеством ценных витаминов, минералов и других микроэлементов. Одна порция этих ягод — это большая доза кальция, железа, йода и витамина С. Поэтому они оказывают укрепляющее действие на наш организм и являются естественным барьером против инфекций.

Поэтому их стоит есть регулярно в течение сезона.

При этом их черешки также богаты необходимыми для нас веществами, включая марганец, калий, магний, фосфор, цинк, медь и витамины: A, B2 и C. Они оказывают стимулирующее действие и способствуют пищеварению.

Как приготовить отвар из хвостиков черешни или вишни?

Если вы хотите обеспечить свой организм антиоксидантами, ешьте не только вишни, но и их хвостики!

Содержащиеся в них антоцианы предотвращают воспаление и рак. Они также борются со свободными радикалами и замедляют процесс старения. Поэтому вместо косметических процедур ешьте черешки вишни или черешни! Благодаря высокому содержанию калия они регулируют водный и электролитный баланс, а также уменьшают отеки и оказывают успокаивающее действие.

Настой из хвостиков вишни или черешни не только поможет вам при проблемах с дыханием, но и ускорит обмен веществ и отрегулирует пищеварительные процессы.

Он также действует как мочегонное средство, лечит воспаление мочевыводящих и желчевыводящих путей. А еще очистит ваш организм от токсинов. Тем больше причин пить его.

Приготовить его очень просто. Возьмите чайную ложку измельченных хвостиков вишни и залейте их стаканом кипятка. Оставьте настаиваться в течение 15 минут. Затем процедите через сито в другую емкость. Пейте приготовленный таким образом настой дважды в день в течение двух недель.

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