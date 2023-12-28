Можно ли опьянеть от конфет с алкоголем? Узнали, после скольких штук водителей оштрафует ГАИ

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Опубликовано: 28.12.2023 11:10 , Обновлено: 28.12.2023

Конфеты с алкоголем придумали более ста лет назад, и они до сих пор остаются довольно популярными. Можно ли опьянеть, съев несколько штук этих сладостей, настоящий ли внутри спирт и как правильно их выбрать? А стоит ли есть такие конфеты водителям?

История конфет с алкоголем

Точная дата появления первых конфет, содержащих алкоголь, неизвестна. По одной из версий, впервые их начали производить в Англии в XVIII веке. Конфеты делали с добавлением бренди, рома и других крепких спиртных напитков.

По другой версии, в середине XIX века в Европе начался бум кондитерского производства, включая создание конфет с алкоголем. Этому способствовало изобретение в 1828 году гидравлического пресса, который позволял аккуратно давить бобы шоколадного дерева, получая из них сухой порошок и растительный жир. Пресс перевёл шоколад из класса премиальных продуктов в категорию масс-маркета, так как теперь шоколадные конфеты можно было делать на фабриках, и они стали более доступным по цене.

Кондитеры сначала создавали простые шоколадные конфеты, но высокая конкуренция и спрос привели к тому, что в середине XIX века стали появляться необычные и интересные рецепты сладостей. Так, примерно в 1880-х годах датский кондитер придумал шоколадные конфеты в форме небольших бутылочек, которые были наполнены различными дижестивами, включая ликёры.

[info_b] Это интересно: дижестив — это напиток, который подают после еды. Считается, что он помогает лучшему перевариванию пищи. В Средние века во Франции в конце трапезы пили напиток на основе вина, сахара и пряностей. Так как дижестив обычно более крепкий, чем аперитив, то его подают после еды. В качестве дижестива могут использоваться различные спиртные напитки, такие как коньяк, арманьяк, бренди, виски, граппа, кальвадос, а также ликёры и бальзамы, креплёные вина с насыщенным вкусом, например, херес, мадера и портвейн​.[/info_b]

Семён Попов, основатель исторического журнала «Петрополь» рассказал, что к концу XIX века «алкогольные» конфеты в Европе и других странах были представлены во всех ценовых категориях. В состав самых дешёвых карамельных конфет входили недорогие ягодные и фруктовые ликёры, а в изделия премиум класса добавляли французские алкогольные напитки.

Сегодня конфеты с алкоголем производятся многими компаниями по всему миру. Они могут содержать различные виды алкоголя, такие как ликёры, бренди, ром, виски, текила и другие.

Как шоколадные конфеты наполняют алкоголем?

Процесс создания конфет с алкогольной начинкой сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Главная проблема при создании этих сладостей заключается в том, что спирт, который содержится в ликёрах и других алкогольных напитках, летуч и быстро испаряется. Шоколад же, напротив, пористый, и спирт легко будет испаряться, если ингредиенты просто смешать друг с другом.

Для создания конфет с алкогольной начинкой шоколатье используют технику, которой уже больше 100 лет. Они разливают спиртной напиток в специальные крахмальные формы, чтобы удалить из спирта воду. Именно она и заставляет алкоголь испаряться. Какое-то время алкогольный напиток выдерживают в этих формах. В результате получается сахарная оболочка, содержащая спирт, который уже не испаряется. Затем эту оболочку погружают в шоколад и получается шоколадная конфета с сахарной корочкой, пропитанной алкоголем.

Сколько алкоголя содержится в конфетах с ликёром и другими спиртными напитками?

Например, согласно российскому ГОСТу, массовая доля алкоголя в конфетах, содержащих спиртной напиток, в пересчёте на спирт, должна составлять не менее 3%. В остальном содержание алкоголя в конфетах может варьироваться в зависимости от конкретного спиртного напитка, используемого в их приготовлении.

По сути, содержание алкоголя в кондитерских изделиях может быть каким угодно. При этом кондитеры обычно не превышают планку в 8% спиртового сырья. В противном случае получатся не конфеты с алкоголем, а шоколадные капсулы со спиртным.

При этом алкогольный напиток, который используется в конфетах, должен быть крепким, иначе он не будет чувствоваться — его «забьют» шоколад, сахар и прочие ингредиенты. Поэтому чаще всего в «алкогольных» конфетах используется 60-градусный кулинарный ликёр, а вкус и запах рома, коньяка или амаретто им придают ароматизаторы.

Например, в белорусских конфетах “Столичные” от кондитерского завода “Коммунарка” в изготовлении конфет используют “4% этилового спирта лучшей очистки”.

Кстати, по словам экспертов, в день следует употреблять не более двух порций алкоголя для мужчин и одной порции — для женщин. Одна порция представляет собой 150 мл вина, 240 мл пива или 50 мл крепкого напитка.[/info_b]

Кроме того, конфеты, содержащие алкоголь, могут привести не только к опьянению, если их съесть слишком много, но и к гипергликемии — повышению сахара в крови. Об этом предупредил заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентин Скрябин.

Можно ли опьянеть от конфет с алкоголем?

Создатели YouTube-канала «Дюшес» провели интересный эксперимент, чтобы выяснить, сколько алкоголя находится в килограмме ликёрных конфет. Они взвесили конфету (вес составил 7 граммов) и измерили, что в ней содержится 1,5 мг ликёра. Если исходить из крепости в 60 градусов, то чистого спирта в одной конфете будет около 0,9 мг.

В разных странах существует так называемая безопасная «стандартная алкогольная единица». Например, в Великобритании она составляет 8 мл 100% этилового спирта.

В большинстве стран за одну алкогольную единицу принимают 10 мл (8 граммом) 100% этилового спирта. Такое количество алкоголя в среднем перерабатывает организм взрослого здорового человека за один час.

Такой объём спирта содержится в 40 мл крепкого алкоголя, 150 мл вина или 0,5 л пива. Спустя примерно четыре часа после употребления такого количества алкогольного напитка в крови не останется ни следа от спиртного. При этом нужно помнить, что безопасной нормы алкоголя не существует — даже в минимальных количествах он приносит вред организму.

Если пересчитать стандартную алкогольную единицу на конфеты, выйдет 11 штук. Но через 3-4 часа не должно остаться следа от такого количества алкоголя.

Авторы другого YouTube-канала GoldenBurst провели другой эксперимент и выяснили, что в 30 коробках конфет с алкоголем находится чуть более 800 мл спиртосодержащей жидкости. Проведя вычисления, они пришли к выводу, что для легкого опьянения нужно съесть не менее 5 коробок конфет.

Можно ли садиться за руль, если съесть конфеты с ликёром?

В Беларуси в крови водителя может содержаться не более 0,3 грамма алкоголя на литр (0,3 промилле). Примерно 0,3 грамма алкоголя на литр будет в крови человека весом 60–70 кг после употребления 40 мл водки, 330 мл пива или 150 мл вина.

Если брать в расчёт эксперимент с ликёрными конфетами, проведённый авторами YouTube-канала «Дюшес», съеденные 11 конфет уже покажут превышение нормы алкоголя в крови.

Специалисты минской фабрики «Коммунарка» провели свои расчёты и выяснили, что для превышения нормы алкоголя в крови достаточно съесть 6 «Столичных».

А ранее Телеграф писал, что в ГАИ Могилевской области разъяснили белорусам “очень популярный вопрос”. Оказывается подписчики Могилевской ГАИ часто спрашивали, можно ли пить алкоголь в припаркованной машине, но с заведенным двигателем?

В ГАИ рассказали, можно ли белорусам пить алкоголь в заведенной машине