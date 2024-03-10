Чем заменить соль, когда готовите картошку? Вот что стоит попробовать каждому белорусу

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Опубликовано: 10.03.2024 07:00 , Обновлено: 09.03.2024

Приготовление картофеля давно не вызывает вопросов у белорусов. Все, кажется, знают, как это делать. И одним из обязательных шагов в этом процессе - посыпать солью. Но ведь переизбыток хлорида натрия может привести к проблемам со здоровьем.

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Чем полезен картофель?

Картофель — богатый источник крахмала, который обеспечивает организм энергией. Клубни картошки также являются отличным источником витаминов, таких как С и витамины группы В, которые поддерживают иммунную систему и обмен веществ.

Кроме того, картошка содержит значительное количество калия, который помогает регулировать кровяное давление и поддерживает работу нервной системы. Употребление вареного картофеля также обогащает рацион клетчаткой, которая благотворно влияет на пищеварение и регуляцию уровня холестерина в крови.

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Но вот использование соли во время приготовления немного портит пользу картофеля.

Почему стоит заменить соль другим ингредиентом?

На самом деле, соль является основным источником натрия, который является важным компонентом правильного функционирования организма.

Соль, также известная как хлорид натрия, содержит около 40% натрия и 60% хлорида. Она придает вкус пище и используется в качестве связующего и стабилизатора. Это также пищевой консервант, поскольку бактерии не могут размножаться в присутствии большого количества соли, сообщили в школе здоровья Гарварда. Однако избыток соли вреден для здоровья.

[inf]Согласно рекомендациям ВОЗ и научных организаций, потребление соли (хлорида натрия) для взрослого человека не должно превышать 5-6 г/день (одна чайная ложка без горки). [/inf]

Но белорусы нередко насыпают в еду куда больше. А избыток соли может привести к повышению артериального давления, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта, а также многих других заболеваний.

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Поэтому вместо соли при варке овощей стоит использовать интересные и полезные специи, придающие блюдам неповторимый вкус.

Чем заменить соль в картошке?

Клубни картофеля можно приготовить в ароматном травяном отваре, который придаст им ярко выраженный вкус даже без добавления соли. Для этого просто бросьте очищенный и нарезанный равными кусочками картофель в кастрюлю, залейте водой и добавьте несколько ароматных ингредиентов.

Вот чем можно заменить соль:

Чеснок

Чеснок - это острая специя, которая усиливает вкус без увеличения содержания натрия. Вы можете сократить количество соли и удвоить количество чеснока в рецептах томатных соусов и маринадов. Но, конечно же, чеснок также очень вкусен и в жареной картошке.

Лимонный сок или цедра - цитрусовые, особенно лимонный сок и цедра лайма, являются отличной альтернативой соли в некоторых рецептах. Как источник кислоты, лимонный сок действует аналогично соли, усиливая вкус блюда. Цедрой цитрусовых можно посыпать приготовленные овощи и использовать в заправках для салатов. Естественно, никто не мешает использовать ее и в картофельных блюдах.

Черный перец

Перец . Соль и перец - классический кулинарный дуэт. Однако можно использовать только перечницу. Черный перец - хорошее дополнение к супам, жаркому, а также и картофелю.

[inf]Кстати, черный перец а блюдах может уменьшить воспаление, которое связано с хроническими заболеваниями, такими как болезни сердца и рак.[/inf]

Не ограничивайтесь черным. Попробуйте белый перец, душистый, горошком и альтернативные: такие как халапеньо, перец чили и кайенский.

Сушёный лук придаст блюду приятный аромат.

Порошок из сушёного лука . Как и чеснок, лук придает вкус практически любому пикантному рецепту. В частности, сушеный лук или луковый порошок более эффективен, чем свежий лук, и им можно заменять соль при многих блюд. Ведь в нем есть немного пряности с легким привкусом сладости.

Розмарин . Эта популярная трава часто используется для заправки. Подумайте о добавлении свежего или сушеного розмарина в супы, рагу и жаркое, а также в картошку.

Бальзамический уксус . Эта жидкость обладает острым, терпким вкусом с легким привкусом сладости. Бальзамический уксус также раскрывает натуральные вкусовые качества продуктов, сводя к минимуму потребность в соли. Используйте бальзамический уксус не только с картошкой, но и для заправки салатов, супов, рагу и маринадов для мяса и рыбы. При тушении в кастрюле на медленном огне получается еще более ароматный сироп, которым можно полить картофелины.

Укроп

Укроп . Свежий вкус укропа с оттенками сельдерея и фенхеля делает его ароматной альтернативой соли. Укроп особенно хорошо сочетается с блюдами из рыбы, картофеля и огурцов. Вы можете посыпать им лосось, использовать в качестве основной приправы к вареной картошке.

Альтернативный способ готовки картофеля

Также можно сварить картошку в мундирах. Готовить картофелины целиком, не очищая от кожуры, может быть полезно по нескольким причинам.

Во-первых, кожица этого овоща богата питательными веществами, такими как клетчатка, витамины и минералы, поэтому ее стоит сохранить. Во-вторых, приготовление картофеля с кожурой помогает сохранить больше вкуса и питательных веществ в овоще , а также защищает его от переваривания.

Благодаря этому блюдо будет вкусным и полезным даже без дополнительной соли для приготовления.

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