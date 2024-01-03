Можно ли заморозить вареную или запеченную курицу? Эксперты предупредили об ошибках, которые допускают почти все

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Опубликовано: 03.01.2024 10:01 , Обновлено: 03.01.2024

После праздников (да и не только) у многих людей остается столько еды, что ее или невозможно съесть за короткое время, или она не помещается в холодильник. Некоторые блюда можно заморозить. Но как насчет приготовленной (вареной, жаренной, запеченной) курицы? Эксперты говорят, что да. Однако нужно знать несколько правил и не допускать распространенных ошибок. Узнали, как долго готовое мясо можно хранить в холодильнике и как его правильно разморозить.

Курица — любимый ингредиент во многих домах за ее универсальность, вкус и содержание белка. Если у вас остались куски вареного, жареного или запеченного мяса, вы всегда можете хранить их в морозильной камере в течение длительного времени.

Чтобы хранить приготовленную курицу в морозильной камере, воспользуйтесь следующими советами.

Дайте мясу остыть, но не более двух часов. Так, по данным Службы безопасности и инспекции продуктов питания Министерства сельского хозяйства США, если курица оставалась при комнатной температуре дольше двух часов, ее необходимо выбросить, поскольку потенциально опасные бактерии могут вырасти до уровня, способного вызвать заболевание, если курица остается в холодильнике дольше этого времени.

Когда курица станет прохладной на ощупь, удалите кожу, жир и кости и нарежьте ее на куски в зависимости от того, для чего предназначено мясо. Заморозьте курицу на какой-нибудь плоской емкости (например, на разделочной доске), выстеленной пергаментной бумагой (около часа).

Снимите замороженную курицу с разделочной доски и переложите ее в герметичный контейнер или пакет для заморозки. Не забудьте промаркировать контейнеры или пакеты. Тот, который вы поместили в морозилку первым, нужно достать тоже первым.

Как долго приготовленную курицу можно хранить в морозильнике?

При правильном хранении вареная или жареная курица может пролежать в морозильной камере до шести месяцев ( согласно Таблице хранения холодных продуктов Министерства сельского хозяйства США). Если вы храните измельченное или нарезанное на маленькие кусочки мясо, то срок хранения сокращается до двух-трех месяцев. По истечении указанного срока качество курицы может снизиться.

Как разморозить вареную или жареную курицу?

Когда вы будете готовы использовать приготовленную курицу, вы можете достать ее из морозильной камеры и размораживать в холодильнике в течение четырех дней.

Если вы торопитесь, замороженную курицу можно разморозить и в микроволновой печи, хотя эксперты не рекомендуют это делать. При использовании этого метода следите за холодными пятнами в центре мяса. Вы также можете заметить неравномерное размораживание, когда края мяса могут пережариться и выглядеть сухими.

После того как мясо разморожено, разогрейте его на плите или в духовке до внутренней температуры не менее 73,9°C. Стоит использовать пищевой термометр для проверки внутренней температуры.

Разогревать замороженную приготовленную курицу на пароварке, в мультиварке или жаровне — не лучшая идея, поскольку эти емкости предназначены для подогрева пищи. Другими словами, внутренняя температура продукта будет находиться в опасной зоне, что способствует росту бактерий и увеличивает риск пищевого отравления.

Можно ли повторно замораживать ранее замороженную готовую курицу?

Если куриное мясо было приготовлено, заморожено, разморожено и повторно разогрето, лучше не замораживать его, поскольку бактерии размножаются при каждом обращении с продуктами.

Общее правило - готовить, замораживать (или охлаждать), размораживать и разогревать пищу только один раз. Поэтому, если у вас осталась ранее замороженная готовая курица, лучше выбросить ее, а не подвергать себя риску пищевого отравления.

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