Кому из белорусов обязательно есть холодец? Врачи рассказали, как часто
Одним из традиционных блюд на Новый год и Рождество у белорусов издавна считается холодец. Потраченное на его приготовление время с лихвой окупается вкусом и пользой. Но кому и в каких ситуациях он поможет, а кому – наоборот? Вот что говорят эксперты.
Пищевая ценность
Что же такое холодец? Это сытное блюдо желеобразной формы, которое получается после долгой варки мяса (3-5 часов) в бульоне с последующим его охлаждением.
Для классического холодца плюс к мясу обычно берут части туши, в которых много коллагена. Это рулька, свиные уши, ноги; крылья, шеи и лапы птицы. Именно благодаря этому холодец после варки застывает сам, без использования желатина, агар-агара и т.д.
Для аромата и вкуса в процессе приготовления блюда нужно добавить приправы – гвоздику, лавровый лист (минут за 10 до окончания варки, потом достать), смесь перцев, сухой горошек и другие, на ваш вкус. Также необходимо положить морковь и лук.
Что касается пищевой ценности холодца, то его калорийность зависит от того, из каких ингредиентов он сварен, какое мясо и какие части животного или птицы используются.
Так, самым калорийным считается холодец, приготовленный из частей свиной туши. В 100 г может содержаться до 350 ккал.
На втором месте – холодец из курицы. Впрочем, тут все зависит от того, какие части взяли для приготовления. Если филе бедра или окорочки, то на 100 г готового продукта придется 230–240 ккал. А если только куриные лапы, то всего 110 ккал. Хотя, конечно, получится не самое вкусное блюдо.
И замыкает тройку лидеров холодец из говядины. Если брать только ее и соответствующие субпродукты, то в 100 готового блюда будет всего 80 ккал.
А вот если вы варите холодец из разных ингредиентов, тогда подсчитать его калорийность будет сложнее.
Также полезно знать, сколько белков, жиров и углеводов содержится в каждом виде этого блюда.
Таблица пищевой ценности холодца (БЖУ), на 100 грамм продукта:
|Продукт
|Белки, гр.
|Жиры, гр.
|Углеводы, гр.
|говядина
|11,4
|2,8
|0,5
|свинина
|10,0
|5,2
|1,2
|курица
|12,0
|7,5
|0,7
|индейка
|8,2
|2,5
|0,7
|свиные ножки
|16,2
|13,3
|0,9
Чем полезен холодец
По словам кандидата медицинских наук, врача-педиатра, нутрициолога, специалиста интегративной, превентивной и конвенциональной медицины Ирины Юзуп, в холодце много жиров и аминокислот. А они необходимы мозгу, коже и суставам.
В холодце с мясом также есть необходимый организму белок – коллаген. Именно он положительно влияет на нашу кожу – она становится более упругой, распрямляются складки.
Еще в этом блюде есть составляющие, которые помогают организму усвоить кальций. А аминокислота глицин, кроме прочего, стимулирует мозговую и нервную деятельность.
Конечно, лучше, чтобы холодец был домашним, правильно сваренным, без добавления желатина. И, как подчеркивает эксперт, не слишком жирным. Иначе место полезных свойств займут вредные.
Если добавить к холодцу чеснок, соусы, хрен, то это усилит иммунную систему, улучшит метаболизм.
Еще больше о полезных свойствах холодца рассказала эксперт врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина. По ее словам, употребление этого блюда поможет:
- снизить «плохой» холестерин в крови;
- нормализовать венозное и артериальное давление;
- улучшить мозговую деятельность;
- укрепить кости и суставы;
- поддержать нервы;
- избавить от похмельного синдрома.
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Когда вреден?
Но вред от холодца также бывает, и не маленький. По словам диетолога Ирины Громовой, это происходит при частом или неконтролируемом употреблении блюда. И, в первую очередь, вредными могут быть и костный бульон, и натуральный желатин из него.
Чего же опасаться?
- Риска тромбообразования. При неумеренном употреблении холодца повышается вязкость крови, что и может привести к печальным последствиям.
- Ожирения. Если готовить высококалорийный холодец и есть его часто, не только в праздники, то можно незаметно набрать лишний вес.
- Образования оксалатных камней в почках. При чрезмерном употреблении холодца риск возрастает.
- Повышения уровня мочевой кислоты. Происходит это из-за высокого содержания пуринов в холодце. Они повышают уровень мочевой кислоты, что может привести к развитию подагры.
Как часто можно есть это блюдо?
Эксперты сходятся во мнениях, что есть холодец нужно не часто и не много. Так, Елена Сюракшина назвала норму в 150 г при употреблении не чаще 1 раза в неделю.
Согласна с ней и гастроэнтеролог Бавер Салихова. Она подчеркнула, что злоупотреблять этим блюдом не стоит, в первую очередь, из-за высокого содержания холестерина.
А Ирина Юзуп советует есть не более 200 г холодца. Нежирного можно немного больше, жирного – меньше. Лучше употреблять это блюдо с октября по апрель, и не чаще чем 2-3 раза в месяц.
Кому холодец есть нужно?
Так для кого холодец очень даже полезен? Диетологи рекомендуют его употреблять:
- спортсменам, особенно при высоких нагрузках;
- всем, у кого низкий гемоглобин;
- тем, у кого травмы или переломы;
- людям с плохой кожей;
- при низком иммунитете;
- при анемии;
- опорно-двигательного аппарата;
- при истощении и анорексии.
Кому противопоказан?
А противопоказан холодец, как заметила эксперт Елена Сюракшина, тем, у кого:
- есть лишний вес;
- проблемы с мочевым пузырем;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- болезни желудочно-кишечного тракта;
- высокий уровень «плохого» холестерина.
Эксперт Ирина Юзуп добавляет к этому списку:
- заболевания поджелудочной железы;
- заболевания печени;
- дисфункцию желчного пузыря.
Кроме того, чтобы холодец принес пользу, нужно, чтобы организм усвоил те аминокислоты, на которые распадается коллаген. Но далеко не у всех людей достаточно для этого необходимых ферментов.
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