Кому из белорусов обязательно есть холодец? Врачи рассказали, как часто

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Опубликовано: 15.12.2023 09:33 , Обновлено: 15.12.2023

Одним из традиционных блюд на Новый год и Рождество у белорусов издавна считается холодец. Потраченное на его приготовление время с лихвой окупается вкусом и пользой. Но кому и в каких ситуациях он поможет, а кому – наоборот? Вот что говорят эксперты.

Пищевая ценность

Что же такое холодец? Это сытное блюдо желеобразной формы, которое получается после долгой варки мяса (3-5 часов) в бульоне с последующим его охлаждением.

Для классического холодца плюс к мясу обычно берут части туши, в которых много коллагена. Это рулька, свиные уши, ноги; крылья, шеи и лапы птицы. Именно благодаря этому холодец после варки застывает сам, без использования желатина, агар-агара и т.д.

Для аромата и вкуса в процессе приготовления блюда нужно добавить приправы – гвоздику, лавровый лист (минут за 10 до окончания варки, потом достать), смесь перцев, сухой горошек и другие, на ваш вкус. Также необходимо положить морковь и лук.

Что касается пищевой ценности холодца, то его калорийность зависит от того, из каких ингредиентов он сварен, какое мясо и какие части животного или птицы используются.

Так, самым калорийным считается холодец, приготовленный из частей свиной туши. В 100 г может содержаться до 350 ккал.

На втором месте – холодец из курицы. Впрочем, тут все зависит от того, какие части взяли для приготовления. Если филе бедра или окорочки, то на 100 г готового продукта придется 230–240 ккал. А если только куриные лапы, то всего 110 ккал. Хотя, конечно, получится не самое вкусное блюдо.

И замыкает тройку лидеров холодец из говядины. Если брать только ее и соответствующие субпродукты, то в 100 готового блюда будет всего 80 ккал.

А вот если вы варите холодец из разных ингредиентов, тогда подсчитать его калорийность будет сложнее.

Также полезно знать, сколько белков, жиров и углеводов содержится в каждом виде этого блюда.

Таблица пищевой ценности холодца (БЖУ), на 100 грамм продукта:

Продукт Белки, гр. Жиры, гр. Углеводы, гр. говядина 11,4 2,8 0,5 свинина 10,0 5,2 1,2 курица 12,0 7,5 0,7 индейка 8,2 2,5 0,7 свиные ножки 16,2 13,3 0,9

Чем полезен холодец

По словам кандидата медицинских наук, врача-педиатра, нутрициолога, специалиста интегративной, превентивной и конвенциональной медицины Ирины Юзуп, в холодце много жиров и аминокислот. А они необходимы мозгу, коже и суставам.

В холодце с мясом также есть необходимый организму белок – коллаген. Именно он положительно влияет на нашу кожу – она становится более упругой, распрямляются складки.

Еще в этом блюде есть составляющие, которые помогают организму усвоить кальций. А аминокислота глицин, кроме прочего, стимулирует мозговую и нервную деятельность.

Конечно, лучше, чтобы холодец был домашним, правильно сваренным, без добавления желатина. И, как подчеркивает эксперт, не слишком жирным. Иначе место полезных свойств займут вредные.

Если добавить к холодцу чеснок, соусы, хрен, то это усилит иммунную систему, улучшит метаболизм.

Еще больше о полезных свойствах холодца рассказала эксперт врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Елена Сюракшина. По ее словам, употребление этого блюда поможет:

снизить «плохой» холестерин в крови;

нормализовать венозное и артериальное давление;

улучшить мозговую деятельность;

укрепить кости и суставы;

поддержать нервы;

избавить от похмельного синдрома.

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Когда вреден?

Но вред от холодца также бывает, и не маленький. По словам диетолога Ирины Громовой, это происходит при частом или неконтролируемом употреблении блюда. И, в первую очередь, вредными могут быть и костный бульон, и натуральный желатин из него.

Чего же опасаться?

Риска тромбообразования. При неумеренном употреблении холодца повышается вязкость крови, что и может привести к печальным последствиям.

Ожирения. Если готовить высококалорийный холодец и есть его часто, не только в праздники, то можно незаметно набрать лишний вес.

Образования оксалатных камней в почках. При чрезмерном употреблении холодца риск возрастает.

Повышения уровня мочевой кислоты. Происходит это из-за высокого содержания пуринов в холодце. Они повышают уровень мочевой кислоты, что может привести к развитию подагры.

Как часто можно есть это блюдо?

Эксперты сходятся во мнениях, что есть холодец нужно не часто и не много. Так, Елена Сюракшина назвала норму в 150 г при употреблении не чаще 1 раза в неделю.

Согласна с ней и гастроэнтеролог Бавер Салихова. Она подчеркнула, что злоупотреблять этим блюдом не стоит, в первую очередь, из-за высокого содержания холестерина.

А Ирина Юзуп советует есть не более 200 г холодца. Нежирного можно немного больше, жирного – меньше. Лучше употреблять это блюдо с октября по апрель, и не чаще чем 2-3 раза в месяц.

Кому холодец есть нужно?

Так для кого холодец очень даже полезен? Диетологи рекомендуют его употреблять:

спортсменам, особенно при высоких нагрузках;

всем, у кого низкий гемоглобин;

тем, у кого травмы или переломы;

людям с плохой кожей;

при низком иммунитете;

при анемии;

опорно-двигательного аппарата;

при истощении и анорексии.

Кому противопоказан?

А противопоказан холодец, как заметила эксперт Елена Сюракшина, тем, у кого:

есть лишний вес;

проблемы с мочевым пузырем;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

болезни желудочно-кишечного тракта;

высокий уровень «плохого» холестерина.

Эксперт Ирина Юзуп добавляет к этому списку:

заболевания поджелудочной железы;

заболевания печени;

дисфункцию желчного пузыря.

Кроме того, чтобы холодец принес пользу, нужно, чтобы организм усвоил те аминокислоты, на которые распадается коллаген. Но далеко не у всех людей достаточно для этого необходимых ферментов.

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