Сколько часов можно хранить салат в холодильнике? Вот продукты, из-за которых он испортится быстрее

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Опубликовано: 01.04.2024 19:27 , Обновлено: 01.04.2024

Долгое хранение салатов в холодильнике может обернуться если не тяжёлым отравлением, то как минимум несварением желудка. Как ни странно, многие люди даже не задумываются о том, что на каждый вид салата существует свой срок хранения.

Сроки хранения салатов

Застоявшееся в холодильнике блюдо становится источником токсинов и может станет причиной тяжёлого отравления. В особенности это касается салатов, ведь они — одни из самых скоропортящихся блюд. Какие сроки хранения закреплены за различными видами салатов исходя из добавленных в них ингредиентов?

Салаты из сырых овощей или фруктов разрешено хранить в холодильнике 18 часов. Если салат с заправкой и того меньше — 12 часов. Эти же сроки хранения распространяются на салаты из копчёностей, мяса, варёных овощей.

Может показаться, что салаты из консервированных овощей должны храниться дольше, но это не так. После 6 часов они уже не пригодны в пищу.

Салаты из морепродуктов могут храниться в холодильнике 12 часов.

Рекордсменом по хранению являются салаты из квашеных, солёных и маринованных овощей — 36 часов.

При этом температура в холодильнике должна варьироваться от +2 до +6ºС.

Какие ингредиенты в салате портятся быстрее всего?

Майонез

Должно быть, вы замечали, как быстро салаты с самым популярным соусом в мире приходят в негодность. Уже находясь на столе, майонез начинает подсыхать в при комнатной температуре, вступает в реакцию с соками других ингредиентов салата, окончательно приводя блюдо в негодность.

Вареные яйца

Возможно, для вас яйцо не выглядят как скоропортящийся продукт, но, увы, это так. Даже сваренное вкрутую яйцо можно есть только в течение двух дней после приготовления. Спустя 6 часов салат с добавлением яиц лучше выбросить, чем съесть.

Лук

Свежий лук может начать бродить уже через несколько часов, чем непременно испортит ваш салат. Таким образом, после застолья лучше лучше употребить этот салат в первую очередь, если вы не хотите выбросить его на следующий день.

Как понять, что салат испортился?

В первую очередь следует обратить внимание на его внешний вид и запах. Если они вызывают опасения, лучше выбросить такой салат и не рисковать. Также обратите внимание на то, не изменил ли салат свой цвет, появилась ли влага и слизь. Это верные признаки того, что употреблять его в пищу нельзя.

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