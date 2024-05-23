Как приготовить нежирные отбивные из свинины? Этот рецепт практически не потребует масла
Свиные отбивные, приготовленные традиционным способом, невероятно вкусны. Но давайте будем честными: количество жира, которое мы используем для их жарки, может быть ужасающим. Опасаясь за своё здоровье, вы, возможно, уже подумываете о том, чтобы отказаться от подобного блюда. Но что, если приготовить его несколько иначе? Этот вариант приготовления отбивных порадует вас меньшей жирностью и станет более полезной, но не менее вкусной альтернативой классическому рецепту.
Одним из самых популярных видов отбивных, которые готовят как на праздники, так и на ужин в обычный день, являются отбивные из свинины. Чаще всего их панируют в муке либо сухарях и жарят в масле. Приготовленные по такому рецепту отбивные нравятся не всем, ведь блюдо получается достаточно жирным. Если вы принадлежите к числу тех, кому не нравятся жирное мясо, то попробуйте приготовить отбивные по этому рецепту в духовке.
Что понадобится для приготовления нежирных отбивных?
Ингредиенты:
- несколько кусочков свиной корейки ,
- 1-2 яйца,
- пшеничная мука,
- панировочные сухари,
- лук
- молоко или пахта,
- соль, перец, приправа для мяса,
- немного растительного или оливкового масла.
Способ приготовления:
Свиную корейку разрежьте на куски для отбивных. Постарайтесь нарезать мясо не слишком тонко. Отбейте мясо с обоих сторон и посыпьте специями.
Поместите отбивные в емкость, добавьте нарезанный лук и залейте пахтой или молоком. Уберите в холодильник минимум на два часа.
Достаньте котлеты, обсушите их, а затем обваляйте в яйце и панировочных сухарях.
Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него отбивные в панировке. Сбрызните их растительным маслом.
Выпекайте при температуре 180 градусов по 10 минут с каждой стороны.
Подавайте с любимым гарниром. Например, картофелем и салатом.
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