Как приготовить нежирные отбивные из свинины? Этот рецепт практически не потребует масла

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Опубликовано: 23.05.2024 14:20 , Обновлено: 23.05.2024

Свиные отбивные, приготовленные традиционным способом, невероятно вкусны. Но давайте будем честными: количество жира, которое мы используем для их жарки, может быть ужасающим. Опасаясь за своё здоровье, вы, возможно, уже подумываете о том, чтобы отказаться от подобного блюда. Но что, если приготовить его несколько иначе? Этот вариант приготовления отбивных порадует вас меньшей жирностью и станет более полезной, но не менее вкусной альтернативой классическому рецепту.

Одним из самых популярных видов отбивных, которые готовят как на праздники, так и на ужин в обычный день, являются отбивные из свинины. Чаще всего их панируют в муке либо сухарях и жарят в масле. Приготовленные по такому рецепту отбивные нравятся не всем, ведь блюдо получается достаточно жирным. Если вы принадлежите к числу тех, кому не нравятся жирное мясо, то попробуйте приготовить отбивные по этому рецепту в духовке.

Что понадобится для приготовления нежирных отбивных?

Ингредиенты:

несколько кусочков свиной корейки ,

1-2 яйца,

пшеничная мука,

панировочные сухари,

лук

молоко или пахта,

соль, перец, приправа для мяса,

немного растительного или оливкового масла.

Способ приготовления:

Свиную корейку разрежьте на куски для отбивных. Постарайтесь нарезать мясо не слишком тонко. Отбейте мясо с обоих сторон и посыпьте специями.

Поместите отбивные в емкость, добавьте нарезанный лук и залейте пахтой или молоком. Уберите в холодильник минимум на два часа.

Достаньте котлеты, обсушите их, а затем обваляйте в яйце и панировочных сухарях.

Застелите противень бумагой для выпечки и выложите на него отбивные в панировке. Сбрызните их растительным маслом.

Выпекайте при температуре 180 градусов по 10 минут с каждой стороны.

Подавайте с любимым гарниром. Например, картофелем и салатом.

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