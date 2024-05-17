Замените фарш в голубцах на это и вы больше не захотите возвращаться к старому рецепту

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Опубликовано: 17.05.2024 14:56 , Обновлено: 17.05.2024

Классические голубцы из фарша и капусты - любимое многими блюдо, состав которого редко у кого хватает смелости изменить. Но, оказывается, есть рецепты, которые могут понравиться даже больше традиционных. Предлагаем вам рискнуть и заменить один из основных ингредиентов на грибы. Уверены, результат вас очень впечатлит.

Приготовление голубцов - процесс достаточно трудоемкий и требовательный. Тем не менее каждый, кто любит это блюдо, готов пожертвовать своим временем, потому что знает, что его вкус того стоит. Есть рецепт, который может заставить вас возвращаться к голубцам снова и снова. В нём традиционно использующийся мясной фарш заменяют на грибы.

Это отличительная черта не только придаст блюду новый изысканный вкус и аромат, но и станет идеальная альтернатива для тех, кто решил исключить мясо из своего рациона.

Что нужно для приготовления голубцов без мяса?

Вам потребуются:

500 г белого риса,

500 г грибов,

500 мл бульона,

2 яйца,

2 луковицы,

сливочное масло для жарки,

кочан капусты,

чайная ложка порошка сладкой паприки,

пол чайной ложки молотого острого перца,

3 лавровых листа,

4 горошинки душистого перца,

соль и молотый перец по вкусу

Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты

Способ приготовления:

Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и немного масла. Благодаря тому, что в воде есть масло, листья капусты будут лучше опадать. Вырежьте из капусты сердцевину и положите ее в кастрюлю. Не забудьте разместить его отверстием вниз. Накройте крышкой и варите около 10 минут. По истечении этого времени переверните овощ вверх дном и удалите мягкие листочки. Аккуратно вырежьте более твердые части приготовленных листьев и дайте им остыть. Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета. Грибы тщательно вымойте, нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной терке. Добавьте к луку подготовленные грибы и обжарьте несколько минут. Рис отварить в подсоленной воде с маслом. Также добавьте душистый перец и лавровый лист. Если хотите, вы также можете добавить бульонный кубик. Оставьте приготовленный рис остывать. Затем добавьте к нему грибы и лук. Приправьте все солью, перцем и специями, тщательно перемешайте. Теперь пришло время приготовить голубцы. Выложите начинку на лист и тщательно заверните. Скрученные голубцы уложите в кастрюлю, предварительно постелив на дно вырезанные листья и обрезки капусты. Залейте все бульоном и добавьте воды. Сверху положите несколько листьев капусты. Готовьте голубцы около 2 часов.

Готовое блюдо подавайте на стол с томатным соусом либо сметанной. Оно станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Приятного аппетита!

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