Замените фарш в голубцах на это и вы больше не захотите возвращаться к старому рецепту
Классические голубцы из фарша и капусты - любимое многими блюдо, состав которого редко у кого хватает смелости изменить. Но, оказывается, есть рецепты, которые могут понравиться даже больше традиционных. Предлагаем вам рискнуть и заменить один из основных ингредиентов на грибы. Уверены, результат вас очень впечатлит.
Приготовление голубцов - процесс достаточно трудоемкий и требовательный. Тем не менее каждый, кто любит это блюдо, готов пожертвовать своим временем, потому что знает, что его вкус того стоит. Есть рецепт, который может заставить вас возвращаться к голубцам снова и снова. В нём традиционно использующийся мясной фарш заменяют на грибы.
Это отличительная черта не только придаст блюду новый изысканный вкус и аромат, но и станет идеальная альтернатива для тех, кто решил исключить мясо из своего рациона.
Что нужно для приготовления голубцов без мяса?
Вам потребуются:
- 500 г белого риса,
- 500 г грибов,
- 500 мл бульона,
- 2 яйца,
- 2 луковицы,
- сливочное масло для жарки,
- кочан капусты,
- чайная ложка порошка сладкой паприки,
- пол чайной ложки молотого острого перца,
- 3 лавровых листа,
- 4 горошинки душистого перца,
- соль и молотый перец по вкусу
Не голубцы и не солянка. Нашли оригинальный и простой рецепт приготовления капусты
Способ приготовления:
- Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и немного масла. Благодаря тому, что в воде есть масло, листья капусты будут лучше опадать.
- Вырежьте из капусты сердцевину и положите ее в кастрюлю. Не забудьте разместить его отверстием вниз. Накройте крышкой и варите около 10 минут.
- По истечении этого времени переверните овощ вверх дном и удалите мягкие листочки.
- Аккуратно вырежьте более твердые части приготовленных листьев и дайте им остыть.
- Лук очистите, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета. Грибы тщательно вымойте, нарежьте тонкими ломтиками или натрите на крупной терке. Добавьте к луку подготовленные грибы и обжарьте несколько минут.
- Рис отварить в подсоленной воде с маслом. Также добавьте душистый перец и лавровый лист. Если хотите, вы также можете добавить бульонный кубик.
- Оставьте приготовленный рис остывать. Затем добавьте к нему грибы и лук. Приправьте все солью, перцем и специями, тщательно перемешайте.
- Теперь пришло время приготовить голубцы. Выложите начинку на лист и тщательно заверните.
- Скрученные голубцы уложите в кастрюлю, предварительно постелив на дно вырезанные листья и обрезки капусты. Залейте все бульоном и добавьте воды. Сверху положите несколько листьев капусты.
- Готовьте голубцы около 2 часов.
Готовое блюдо подавайте на стол с томатным соусом либо сметанной. Оно станет отличным вариантом как для семейного ужина, так и для праздничного стола.
Приятного аппетита!
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