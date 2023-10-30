Как приготовить идеальную тушеную говядину? Гордон Рамзи раскрыл секретный ингредиент

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Опубликовано: 30.10.2023 12:40 , Обновлено: 30.10.2023

Сейчас, когда погода становится все холоднее и холоднее, большинству людей хочется приготовить что-нибудь сытное, ароматное и горячее, чтобы согреться мрачным осенним днем. В это время года на обед или ужин идеально подойдет аппетитная тушеная говядина! Легенда британской кулинарии Гордон Рамзи предложил рецепт "очень простого" рагу, с "богатым вкусным ароматом".

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Гордон Рамзи — британский шеф-повар, ресторатор, ведущий британских телешоу The F Word, «Кошмары на кухне» и «Адская кухня», а также их американских версий.

Фирменный ресторан Рамзи в Лондоне — Restaurant Gordon Ramsay — был удостоен трех звезд Мишлен, а в сумме рестораны Рамзи удостоились 16 звезд Мишлен — достижение, которым прежде могли похвастаться только лишь французские шефы.

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Секрет Гордона Рамзи в приготовлении потрясающей тушеной говядины с овощами заключается в добавлении пива или стаута (темный элевый сорт пива) для деглазирования. Это придаст мясу более насыщенный вкус и одновременно сделает его более нежным.

[info_b]Деглазирование (или дегласирование) — кулинарная техника, в которой потемневшие остатки пищи со сковороды растворяются жидкостью для получения базового соуса, который используют для придания вкуса соусам, супам и подливкам.[/info_b]

Шеф-повар, рассказывая о том, как приготовить тушеную говядину, в кулинарном видеоролике, подчеркнул:

“Мясо очень легко приготовить, если только в самом начале приложить к нему немного любви”.

Тушим говядину по рецепту Гордона Рамзи

Ингредиенты:

700 г говядины, нарезанной на небольшие кусочки;

500 мл эля или пива;

300 мл говяжьего бульона (читайте ниже, чем его можно заменить);

150 г репчатого лука или две средние луковицы, очищенные и нарезанные кусочками;

2 моркови, очищенные от кожуры и нарезанные кусочками;

4 очищенных зубчика чеснока;

2 ст.л. обычной муки;

3 ч.л. томатного пюре;

4 веточки тимьяна;

3 лавровых листа;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Для начала разогрейте духовку до 150 градусов. Положите говядину в миску и приправьте ее солью и перцем.

Затем возьмите ложку муки, чтобы обсыпать говядину, и руками перемешайте муку с говядиной. Гордон Рамзи объяснил: “Мука помогает подрумянить говядину, а приправленная мука также придаст вкус и загустит рагу”.

Далее следует подготовить овощи, нарезав их ломтиками. Постарайтесь, чтобы морковь и лук были примерно такого же размера, как и куски говядины.

Возьмите форму для запекания (или кастрюлю, которую можно ставить в духовку) и добавьте в нее масло, поставив на средний огонь на плите. Как только блюдо нагреется, добавьте в него куски говядины и готовьте до тех пор, пока говядина не подрумянится со всех сторон.

Затем добавьте морковь, лук, тимьян, лавровый лист и чеснок и обязательно перемешайте. Готовьте на среднем огне в течение 2-3 минут.

Влейте пиво или эль, чтобы деглазировать форму. Обязательно поскребите дно посудины, чтобы убедиться, что ничего не прилипло, и дайте блюду прокипеть еще 2-3 минуты.

“Добавление пива или стаута помогает смягчить говядину и придать ей сытный вкус”, — отметил Рамзи.

Добавьте столовые ложки томатного пюре и перемешайте. Затем нужно залить рагу говяжьим бульоном и довести до кипения.

[info_b]Если у вас нет говяжьего бульона и вы не хотите готовить его отдельно, можно заменить его:

куриным бульоном;

бульонными кубиками из говядины (1 кубик на чашку горячей воды);

разбавленным в воде сухим красным или белым вином (в соотношении 1:1). [/info_b]

Не забудьте еще раз хорошо перемешать блюдо, а затем накройте его крышкой, давая возможность выходить пару и “не позволяя рагу стать совсем водянистым”.

Поставьте блюдо в духовку и готовьте в течение 2,5 часов, пока говядина в рагу не станет очень нежной.

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