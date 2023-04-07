Сколько яиц можно съесть белорусам на Пасху? Рассказала диетолог

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Опубликовано: 07.04.2023 09:50 , Обновлено: 06.09.2023

Специалисты единодушно советуют есть яйца, ведь в них есть источник белка, витаминов А, D, В12, В1, В2 и железа. Однако на Пасху мы съедаем их больше, чем обычно. Сколько же яиц можно есть в праздники, чтобы они не оказали негативного влияния на здоровье?

Как подчеркнула польский врач-диетолог Александра Ведзюк-Решка, в праздничные дни нельзя переедать, так как возникает чувство дискомфорта.

«Поэтому количество съеденных яиц должно зависеть от степени нашей сытости», — рассказала она изданию Wprost.

Тем временем в американской кардиологической ассоциации (AHA) советуют есть не более одного яйца в день. И с оговоркой, что особенно осторожными здесь должны быть люди с повышенным уровнем холестерина.

При этом специалисты AHA признают, что люди, соблюдающие здоровую диету и имеющие хорошие результаты теста на холестерин, могут позволить себе до двух яиц в день.

В свою очередь, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), можно без опасений съедать 10 яиц в неделю. Употребление 1-2 яиц в день абсолютно не скажется негативно на нашем здоровье и самочувствии.

Однако диетологи отмечают, что мы должны обращать внимание на то, с чем мы сочетаем яйца. Подробнее читайте по ссылке:

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