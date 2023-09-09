Лучшее средство от простуды и гриппа? Пришла пора каждой белорусской семье заготовить чесночный сироп
В Беларуси приближается пора простуд и гриппа. Но пока ещё есть время подготовиться. Одним из лучших народных средств в борьбе и профилактике сезонных осенних болезней является чеснок. С этим не спорят и врачи. А вот сироп из чеснока - это просто антипростудная натуральная бомба! Но готовить его надо заранее. Плюс можно использовать и для профилактики.
Чеснок давно известен как эффективное средство для лечения и профилактики простуды. Он содержит алицин, который обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, чеснок улучшает иммунную систему, что помогает организму бороться с инфекцией.
Полезные вещества в чесноке:
|Полезные вещества чеснока
|Мг на 100 грамм
|Алицин
|1,2
|Флавоноиды
|5,0
|Витамин С
|31,2
|Селен
|14,2
|Марганец
|1,7
Чтобы использовать чеснок для лечения и профилактики простуды, можно его добавлять в пищу или принимать в виде капсул или таблеток. А можно сделать настойку или сироп. Такое средство будет просто незаменимым лекарство в случае болезни. Хранить его можно в сухом и прохладном месте. Например, в холодильнике.
Как сделать сироп из чеснока?
Ингредиенты:
- 2 головки чеснока,
- сок, выжатый из 3 средних лимонов,
- 6 столовых ложек меда,
- стакан воды.
Процесс приготовления
Вскипятите воду и оставьте остывать. Тем временем очистите чеснок и очень мелко нарежьте его или раздавите чеснокодавилкой (хотя можно и оставить большими кусочками, но придется настаивать сироп подольше). Поместите чесночную мякоть в емкость, затем добавьте воду, мед и лимонный сок. Все очень тщательно перемешайте и оставьте примерно на 24 часа. По истечении этого времени сироп из меда, чеснока и лимона готов к употреблению.
Чесночный сироп можно употреблять при инфекциях верхних дыхательных путей, а также в профилактических целях. Если симптомы заболевания не утихают в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу. Дозировка чесночного сиропа для взрослого – одна чайная ложка, максимум 3 раза в день.
Если вы употребляете чесночный сироп в профилактических целях, то тогда следует пить по чайной ложке два раза в день.
[info_b]А ещё можно сделать настойку из чеснока: на 1 стакан кипятка берут 3-4 зубчика чеснока, настаивают 10-15 минут и пьют по 1 столовой ложке несколько раз в день.[/info_b]
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