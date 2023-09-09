Лучшее средство от простуды и гриппа? Пришла пора каждой белорусской семье заготовить чесночный сироп

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 09.09.2023 14:08 , Обновлено: 09.09.2023

В Беларуси приближается пора простуд и гриппа. Но пока ещё есть время подготовиться. Одним из лучших народных средств в борьбе и профилактике сезонных осенних болезней является чеснок. С этим не спорят и врачи. А вот сироп из чеснока - это просто антипростудная натуральная бомба! Но готовить его надо заранее. Плюс можно использовать и для профилактики.

Чеснок давно известен как эффективное средство для лечения и профилактики простуды. Он содержит алицин, который обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, чеснок улучшает иммунную систему, что помогает организму бороться с инфекцией.

Полезные вещества в чесноке:

Полезные вещества чеснока Мг на 100 грамм Алицин 1,2 Флавоноиды 5,0 Витамин С 31,2 Селен 14,2 Марганец 1,7

Новость Телеграф

Чтобы использовать чеснок для лечения и профилактики простуды, можно его добавлять в пищу или принимать в виде капсул или таблеток. А можно сделать настойку или сироп. Такое средство будет просто незаменимым лекарство в случае болезни. Хранить его можно в сухом и прохладном месте. Например, в холодильнике.

Как сделать сироп из чеснока?

Ингредиенты:

2 головки чеснока,

сок, выжатый из 3 средних лимонов,

6 столовых ложек меда,

стакан воды.

Процесс приготовления

Никто не мешает к вышеуказанным ингредиентам добавить что-то свое: имбирь, мандарин, апельсин или даже мяту!

Вскипятите воду и оставьте остывать. Тем временем очистите чеснок и очень мелко нарежьте его или раздавите чеснокодавилкой (хотя можно и оставить большими кусочками, но придется настаивать сироп подольше). Поместите чесночную мякоть в емкость, затем добавьте воду, мед и лимонный сок. Все очень тщательно перемешайте и оставьте примерно на 24 часа. По истечении этого времени сироп из меда, чеснока и лимона готов к употреблению.

Чесночный сироп можно употреблять при инфекциях верхних дыхательных путей, а также в профилактических целях. Если симптомы заболевания не утихают в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу. Дозировка чесночного сиропа для взрослого – одна чайная ложка, максимум 3 раза в день.

Если вы употребляете чесночный сироп в профилактических целях, то тогда следует пить по чайной ложке два раза в день.

[info_b]А ещё можно сделать настойку из чеснока: на 1 стакан кипятка берут 3-4 зубчика чеснока, настаивают 10-15 минут и пьют по 1 столовой ложке несколько раз в день.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что мандарин — довольно популярный цитрусовый фрукт, который любят как дети, так и взрослые. Особенно зимой. Однако, согласно традиционной китайской медицине, и кожура мандарина обладает множеством полезных свойств. Поэтому есть ее стоит круглый год! Если до сих пор вы выбрасывали мандариновые корки как отходы, обязательно прочитайте, что с ними лучше делать.

Не выбрасывайте кожуру мандарина. Вот почему есть ее нужно круглый год