Когда масло для жарки можно использовать повторно? Есть одно важное правило

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 31.01.2024 10:43 , Обновлено: 31.01.2024

Жарка на масле - популярный способ приготовления различных блюд. Его часто и охотно используют, потому что благодаря ему можно легко придать еде нужную хрустящесть и невероятный вкус. Однако после жарки остается вопрос: можно ли использовать оставшееся масло повторно или от него необходимо избавится?

Не все признают необходимость утилизации масла после приготовления пищи, особенно если его потребовалось большое количество. Некоторые считают это расточительством, полагая, что, перелив масло в банку, его можно поставить в холодильник и использовать в следующий раз. Одни люди поступают так без опасений, другие же категорически отвергают или сильно сомневаются в такой возможности.

Можно ли жарить дважды на одном и том же масле?

Эксперты рекомендуют каждый раз использовать свежее масло, так как по мере использования оно может пригорать и накапливать примеси.

Многократное нагревание одного и того же масло может быть вредно для здоровья, поскольку вещества, образующиеся при высоких температурах, могут проникнуть в пищу и в конечном итоге нанести вред.

Кроме того, такое переработанное масло часто впитывает аромат пищи, которая готовилась в нем ранее, что приводит к смешению запахов. Это также влияет на качество жареной пищи.

Но если кто-то не хочет постоянно менять масло, ему не обязательно это делать. Если только обратить внимание на одну важную вещь.

Когда масло можно использовать больше одного раза?

Необходимо запомнить одно важное правило. Нельзя допускать, чтобы масло нагрелось до точки дымления. Согласно исследованию 2016 года, опубликованному в журнале Toxicology Reports, растительное масло, многократно нагреваемое до точки дымления, может вызвать рак, болезни сердца и другие недуги.

[info_b]Точка дымления — это температура, при которой масло или жир начинают выделять непрерывный голубоватый дым, который становится ясно видимым в зависимости от конкретных и определенных условий.

Температура дымления масла коррелирует с уровнем его очистки. Температура дымления многих кулинарных масел превышает стандартную температуру домашнего приготовления:

Жарка на сковороде (обжаривание) на плите: 120 °C.

Жарка во фритюре: 160–180 °C.

Выпекание в духовке: в среднем 180 °C.

[/info_b]

В то же время, как объяснили на сайте санитарного просвещения Колумбийского университета Go Ask Alice, химический состав масла начинает меняться при температуре 190°C. Именно это изменение делает разогретое масло вредным для здоровья.

[info_b]Для того, чтобы следить за температурой жарки, необходимо приобрести термометр.[/info_b]

Также важно не допускать слишком долгого нагревания, так как в таком масле происходят реакции, приводящие к образованию вредных для здоровья соединений. Поэтому не стоит использовать масло, которое было сильно нагрето.

Но после снижения температуры жарки его можно использовать снова. При этом, специалисты также советуют процеживать растительное масло. Например, через сетчатый фильтр или марлю. Затем его лучше всего хранить в темном шкафу или в морозильной камере/холодильнике, если вы не планируете использовать его снова в ближайшее время.

Куда девать масло после жарки?

Следует помнить еще об одном - отработанное масло нельзя выливать в раковину или унитаз. Это повышает риск засорения канализации, так как остывшее масло становится более густым и способствует засорению труб.

Что же делать? Есть более безопасный способ избавиться от жира, о котором Телеграф писал ранее.

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах