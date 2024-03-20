В Бресте фура врезалась в маршрутку - трое в больнице

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Опубликовано: 20.03.2024 15:17 , Обновлено: 20.03.2024

Днём в среду, 20 марта, в Бресте произошла авария, в результате которой пострадали три пассажира маршрутки.

По данным Брестской Госавтоинспекции, ДТП произошло около 13:20 на пересечении трассы Р-16 «Тюхиничи-Высокое-гр. РП (Песчатка)» и улицы Катин Бор. На перекрёстке фура Mercedes врезалась в маршрутку. По предварительным данным, виновником аварии был 37-летний водитель грузовика: поворачивая налево, он предположительно не пропустил идущую по встречке маршрутке Mercedes, хотя по правилам обязан был уступить дорогу транспортным средствам, движущимся прямо или направо.

По данным МВД, трёх пассажиров маршрутки пришлось на “скорой” доставить в больницу - для оценки состояния здоровья.

Сотрудники ГАИ и МЧС работают на месте ДТП. МВД показало кадры с места происшествия.