"Это не перекрёсток, а квест" — Пользователей TikTok удивил странный манёвр легковушки на перекрёстке в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 10.04.2024 17:34 , Обновлено: 10.04.2024

Белорус поделился в TikTok видеороликом с моментом нарушения ПДД в Минске, которое попало на камеру видеорегистратора. Ситуация вызвала множество дискуссий в комментариях.

На видео водитель чёрного BMW занял полосу, предназначенную для движения общественного транспорта. Ехавший позади него водитель на красном Geely вовремя заметил патрульную машину ГАИ, которая ожидала разрешающего сигнала светофора в потоке машин в левой полосе, и мгновенно перестроился для поворота направо, который по ПДД с полосы общественного транспорта не запрещён.

С началом движения на зелёный свет автомобиль ГАИ последовал за чёрным BMW, который вскоре остановил для предъявления штрафа.

За сутки видео собрало свыше 200 тысяч просмотров и порядка 200 комментариев.

Многие восхитились находчивостью и реакцией водителя красной легковушки, однако некоторые сошлись на том, что проектировка перекрёстка неудачна и побуждает водителей нарушать правила.

“Проблема этого перекрёстка - большинство ломятся на партизанский проспект. А прямо только две полосы. Плюс те кто с кольцевой. Им то особо и деваться некуда как ехать на полосу для общего транспорта. Беда..”, — констатировал один комментаторов под видео.

“Там в час пик нереально в поток попасть. Не виню никого в этой ситуации. Кроме проектировщика”, — написал ещё один пользователь, а другой добавил:

“Это не перекрёсток, а квест. В час пик там черт голову сломает”.

Некоторые вспомнили о преимуществе, которое имеют владельцы электрокаров в подобных обстоятельствах.

“Когда купил электрокар и теперь всё равно в какой полосе ездить…. С какой целью это сделано не понятно, но увы, такие правила….”, — ещё комментарий под видео.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что Гомельская автошкола сняла ролик о ПДД в TikTok и собрала почти 1,5 миллиона просмотров. Мнение пользователей разделились.

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