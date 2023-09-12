Застелите раковину этим. В Tik Tok показали, как вылить масло после жарки и не засорить трубы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 12.09.2023 09:18 , Обновлено: 12.09.2023

Наверняка у вас часто возникал вопрос — куда выливать растительное масло после жарки. В раковину — плохая идея, потому что жир попадает в трубы и сильно засоряет их. Но вот если вы предварительно застелите слив материалом, который должен быть на кухне у каждого, то избежите больших проблем и упростите себе жизнь.

Когда, например, подсолнечное масло оказывается в сливе, оно остывает и быстро затвердевает, превращаясь в твердое вещество. Как следствие — оседает на трубах, как бы уменьшая их, и вызывает стремительно засорение. Уже через некоторое время вода начинает сливаться гораздо медленнее и застаиваться в раковине, а из труб поднимается неприятный запах.

Что сделать, чтобы масло не брызгало при жарке? Положите на сковороду это

Однако, чтобы предотвратить засорение труб, достаточно воспользоваться трюком из TikTok, который показал пользователь с ником @hollydormer.

Оказывается, достаточно воспользоваться алюминиевой фольгой! Как показано в ролике, нужно отрезать небольшой кусок, застелить им слив, сформировав таким образом “контейнер” и вылить в него масло. Оно затвердеет — и тогда жир можно будет просто выбросить или использовать для других целей.

[link href=“https://www.tiktok.com/@hollydormer?refer=embed” title=“@hollydormer” target=“_blank” rel=“noopener”] @hollydormer [/link] Never going back. Who else does this? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehackvideo?refer=embed” title=“lifehackvideo” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehackvideo [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/standardpractice?refer=embed” title=“standardpractice” target=“_blank” rel=“noopener”] #standardpractice [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehack?refer=embed” title=“lifehack” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/baconhack?refer=embed” title=“baconhack” target=“_blank” rel=“noopener”] #baconhack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/grease?refer=embed” title=“grease” target=“_blank” rel=“noopener”] #grease [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Ultimate-life-hacks-6911440501066140417?refer=embed” title=”♬ Ultimate life hacks - Kelly - The Life Bath” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Ultimate life hacks - Kelly - The Life Bath [/link]

А как помыть сковороду с остатками растительного масла? Просто протрите ее бумажным полотенцем, и только потом вымойте ее обычным способом.

Кстати, есть еще несколько лайфхаков, которые помогут не выливать масло в раковину. Например, вы можете использовать соду.

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах

А как прочистить трубы в домашних условиях?

Однако если вам не удалось предотвратить засорение труб, ничего не потеряно. Существует простое домашнее средство, позволяющее эффективно и быстро устранить засор. Это смесь двух надежных продуктов из кухонного шкафа. Пищевая сода и уксус могут служить естественным решением для разблокировки и прочистки вонючего стока.

Налейте в слив кастрюлю кипящей воды. Затем всыпьте стакан пищевой соды и раствор из 1 стакана воды/1 стакана уксуса. Закройте сливное отверстие пробкой и подождите 5-10 минут. Снова вылейте кипяток в канализацию.

Бурлящая реакция пищевой соды и уксуса способствует разрыхлению засора, а кипяток — его удалению из труб.

Кроме того, чтобы избавиться от засора, попробуйте засыпать в раковину соль, как писал ранее Телеграф.

Зачем сыпать соль в раковину? Так вы сбережете деньги и нервы