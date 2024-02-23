Диетолог назвала лучшее масло для жарки яиц. Сколько лить на сковороду?

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Опубликовано: 23.02.2024 13:04 , Обновлено: 23.02.2024

Жарка яиц - один из самых популярных способов приготовления этих продуктов. Для питательного завтра можно сделать яичницу или омлет. Однако для этого желательно использовать правильное масло. Какое лучше всего именно для жарки яиц, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 100 г сырых яиц:

143 ккал;

12,6 г белка;

9,51 г жира;

0,72 углеводов.

В этом продукте также содержатся питательные вещества, например, витамины группы В, витамины A, D, E и K, а также минералы, такие как фосфор, калий, натрий, кальций и магний.

Жарка яиц незначительно изменяет питательный состав продукта и повышает его калорийность, утверждают эксперты.

Многие специалисты считают, что лучший способ употребления яиц - это их предварительное отваривание в воде. Однако если вы хотите приготовить жареное яйцо или омлет, стоит знать, какой жир выбрать, чтобы он как можно меньше вредил нашему здоровью.

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По словам клинического диетолога Каролины Топольской, сало и кокосовое масло следует сразу исключить из-за высокого содержания в них насыщенных жирных кислот (НЖК).

Она отметила, что слишком большое потребление НЖК может негативно сказаться на липидном обмене организма, повышая уровень холестерина в крови. Масло, которое также имеет низкую точку дымления, обладает схожими характеристиками.

[info_b]Точка дымления — это температура, при которой масло или жир начинают выделять непрерывный голубоватый дым, который становится ясно видимым в зависимости от конкретных и определенных условий.[/info_b]

А вот рапсовое и оливковое масло чаще всего рекомендуют использовать для жарки из-за их высокой точки дымления, которая указывает на то, что вредные вещества образуются при очень высоких температурах.

Однако стоит помнить, что не стоит перебарщивать с количеством жиров. Покрывать сковороду нужно тонким слоем, чтобы только смазать ее, подчеркнула диетолог.

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