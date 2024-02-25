В Беларуси сфотографировали первых журавлей — "Зима подошла к концу!"

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Опубликовано: 25.02.2024 09:59 , Обновлено: 25.02.2024

В конце февраля в Беларуси заметили журавлей и услышали их первой курлыканье. Запечатлела птиц наблюдатель и фотограф дикой природы Инна Шкурко.

Кадры она сделала днем 24 февраля в Витебской области, передает издание Смартпресс.

“Огромная радость переполнила меня – зима подошла к концу!”, — с улыбкой поделилась женщина. По ее словам, сначала она увидела птиц в бинокль, а вскоре “услышала их первое прекрасное курлыканье в этом году”.

Фото: Инна Шкурко

Инна Шкурко сообщила, что журавли обычно возвращаются в страну в конце марта — начале апреля. Хотя иногда их замечали и в середине марта.

Фото: Инна Шкурко

Напомним, ранее синоптики пообещали белорусам в конце февраля апрельскую погоду. Согласно предварительным данным численной модели прогноза погоды ЕСМWF, вплоть до 1 марта дневная температура в отдельных регионах Беларуси стабильно будет подниматься выше +10°С.

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