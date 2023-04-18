Как разбить яйцо, чтобы в него не попала скорлупа, а желток остался целым? Только не о миску и не ножом

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Опубликовано: 18.04.2023 07:05 , Обновлено: 06.09.2023

Есть несколько способов разбить яйцо. Однако у многих людей возникает ситуация, когда в миску или на сковороду попадает скорлупа. А некоторым не удается сохранить целым желток. Оказывается, есть суперпростой метод, который сделает возникновение обеих проблем маловероятным. Ни нож, ни другие предметы вам не понадобятся.

Не существует рецепта, в котором нужно добавить в блюдо яичную скорлупу. Поэтому независимо от того, используете ли вы яйца для выпечки, приготовления омлетов или яичницы, нужны только желтки или только белки, разбивать яйца следует одинаково: о плоскую поверхность, например, столешницу.

Цельтесь в боковую часть яйца, посередине между заостренным и круглым концами. Слегка постучите по нему, прилагая ровно столько силы, чтобы разбить скорлупу, но не порвать внутреннюю мембрану. Затем, держа яйцо над миской или сковородой, раздвиньте трещинку большими пальцами, выпуская сырое яйцо в емкость.

Обязательно широко раздвиньте щель, чтобы желток не разорвался при прохождении через нее.

Как не нужно разбивать яйцо?

Многие люди разбивают яйца о край миски или сковороды. Однако в таком случае осколки скорлупы могут попасть в яйцо и, как следствие, желток тоже разорвется. Кроме того, сырое яйцо может стечь по внешней стороне миски или, еще хуже, по стенке сковороды, где может подгореть.

[info_b]Кстати, некоторые повара отмечают, что разбивание яиц о плоскую поверхность лучше даже с точки зрения безопасности. Все потому, что с меньшей вероятностью бактерии попадут с поверхности скорлупы в яйцо.[/info_b]

А еще некоторые люди разбивают яйцо ножом, а затем раздвигают его пальцами. Однако этот метод также с высокой вероятностью приведет к попаданию в яйцо крошечных фрагментов яичной скорлупы.