Куда выливать остатки супа? Вот способ, чтобы не засорять унитаз

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Опубликовано: 20.10.2023 13:06 , Обновлено: 20.10.2023

Бывают случаи, когда приходится избавляться от приготовленных нами блюд. Один из главных вопросов, что же делать с остатками супа? Многие выливают его в унитаз, однако это не лучшая идея, за которую можно дорого заплатить. Есть более безопасные способ утилизировать эти жидкие пищевые отходы.

Почему нельзя выливать суп в унитаз?

Многие люди выливают в унитаз остатки пищи, в том числе и суп. Особенно часто это происходит в многоквартирных домах, но не все знают, что такое действие может дорого им обойтись.

Дело в том, что со временем остатки пищи скапливаются в трубах и могут привести к их засорению. Если ситуация происходит в многоквартирном доме, то это проблема может затронуть даже соседские квартиры.

Поэтому если вы постоянно сливаете остатки пищи в унитаз, лучше прекратить это делать. Иначе может произойти серьезная поломка, и придется оплачивать ремонт, который может оказаться очень дорогим.

Что же тогда делать с остатками супа?

Если суп необходимо утилизировать, для этого есть очень простой способ.

Начните с того, что процедите жидкость от мяса, овощей, макарон и других продуктов. Для этого вам понадобится сито или дуршлаг. Саму жидкость можно смело сливать в канализацию.

Остальное просто выбросите в мусорное ведро.

А куда девать масло мосле жарки?

Кстати, еще один вопрос, куда выливать растительное масло после жарки. Многие просто выливают его в раковину. Но это большая ошибка, за которую можно дорого заплатить. Есть более безопасный способ избавиться от жира.

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах