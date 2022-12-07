Эта ошибка во время украшения новогодней ёлки может привести к трагедии — Страховщики

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.12.2022 13:48 , Обновлено: 07.12.2022

Совсем скоро люди по всему миру начнут доставать из шкафов мишуру, гирлянду, игрушки и украшать дом к Рождеству и Новому году. Однако эксперты призвали не допускать распространенную ошибку, чтобы праздник не превратился в трагедию.

Специалисты британской страховой компании поделились своими главными советами по безопасности, чтобы избежать пожаров.

Тем, кто планирует поставить дома живую ёлку, очень важно следить за ее увлажнением — сухая елка невероятно легко воспламеняется.

Обрежьте ствол дерева , как если бы вы делали это со свежими цветами, и поместите его в ведро с водой. После не забывайте проверять уровень воды каждые пару дней, чтобы ёлка не пересыхала. Это сделает ваше дерево менее опасным.

Также вы должны убедиться, что пространство в комнате не слишком загромождено вещами , особенно легковоспламеняющимися материалами, такими как бумажные плакатами или мишурой, поскольку это создает опасность пожара.

Кроме того, у вас может быть много сетевых кабелей по всему дому, чтобы вы могли осветить свои украшения. Но никогда не прокладывайте кабели под легковоспламеняющимися предметами, такими как коврики или ковры.

Оберточную бумагу также следует выбросить, так как она легко воспламеняется.

Очевидно, что открытое пламя представляет огромную опасность пожара, и, хотя свечи эстетичны, особенно на праздники, их необходимо хранить в недоступном для детей и домашних животных месте и ставить на огнеупорные материалы.

Использование свечей на батарейках может снизить риск возгорания от открытого огня, а также означает, что новогодние елки и растения не загорятся.

Ранее Телеграф писал, что в румынском Бухаресте прямо посреди дороги загорелся знаменитый грузовик Санта-Клауса от Coca-Cola.

Какой год, такой и праздник. В Румынии загорелся новогодний грузовик Coca-Cola