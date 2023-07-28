Какие огурцы нельзя консервировать? Смотрите на эти 6 признаков

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Опубликовано: 28.07.2023 11:27 , Обновлено: 05.09.2023

Чтобы насладится вкусом огурцов зимой, многие занимаются их консервированием летом. Однако важно помнить, что не все огурцы подходят для этой цели. Ведь если подобрать овощи неправильно, они могут быстро испортится или просто иметь плохой вкус и текстуру. Поэтому мы расскажем, какие огурцы не стоит использовать для консервирования и почему.

Главным правилом для консервации является использование только свежих, зрелых и здоровых плодов.

Выберите зрелые и здоровые огурцы

Хороший огурец для маринования должен быть именно спелым, а не перезрелым. Как правило, с этих овощей не нужно снимать кожицу, но следует отрезать их кончики, так как в соцветиях находятся микробы, которые размягчают огурцы и делают их менее идеальными для маринования.

Если огурцы имеют признаки порчи — пятно, мягкость или плесень, их также нельзя консервировать. Еще следует избегать плодов с поврежденной кожицей, потому что они могут содержать болезнетворные микроорганизмы, которые могут привести к различным заболеваниям.

Огурцы, которые были обработаны пестицидами или другими химическими веществами, не подходят для маринования. Эти химические вещества могут оставаться на поверхности огурцов и могут привести к отравлению при употреблении консервированных огурцов.

Размер огурцов для маринования

Следующий важный нюанс — огурцы не должны быть слишком большими.

Если плод более 5 см в диаметре, то раствор для маринования не сможет проникнуть в сердцевину. Кроме того их сложнее упаковать в банки, и они могут иметь не такую ​​хрустящую текстуру.

А по длине, в идеале, плод не должен быть более 10-13 см.

Поэтому используйте для маринования огурцы меньшего размера.

Не откладывайте консервацию после сбора огурцов

Также важно начать консервирование овощей как можно скорее после их сбора с грядок. Желательно в течение 24 часов. Именно свежие огурцы помогут сделать ваши соленья хрустящими. В противном случае овощи могут получится мягкими и полыми.

Если вы не можете сразу приступить к маринованию, охладите или разложите огурцы в прохладном месте с хорошей циркуляцией воздуха.

Однако огурцы, которые были заморожены или хранились в холодильнике в течение длительного времени, уже не подходят для консервирования. Они могут иметь плохой вкус и текстуру.

Не менее важно тщательно вымыть каждый огурец . Любая оставшаяся земля может быть источником бактерий.

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Классический рецепт маринованных огурцов

Мы также нашли для вас традиционный рецепт и проверенный способ приготовления лучших маринованных огурцов.

Время приготовления: 30 минут.

Время маринования огурцов: 14 дней.

Порции: 4 банки по 1 л.

Ингредиенты:

2 кг небольших огурцов

2 маленькие головки чеснока;

большой пучок укропа с зонтиками;

по кусочку корня и листьев хрена - 10 см;

2 литра кипятка;

4 столовые ложки каменной соли;

листья хрена, листья зеленого дуба и черной смородины, листья винограда или вишни.

Огурцы тщательно промойте под холодной проточной водой. Также промойте укроп, хрен и листья. Корень хрена нарежьте небольшими полосками, а из луковиц чеснока удалите зубчики. Очищать зубчики чеснока не нужно.

Подготовьте также четыре чистые банки объемом 1000 мл каждая. Банки должны быть идеально чистыми и желательно стерилизованные.

Разделите все продукты равномерно на четыре части, чтобы было удобнее делить кусочки хрена или зубчики чеснока. На дно каждой банки положите немного укропа, зубчиков чеснока и кусочков хрена, а также листья хрена или дуба (если они используются). Затем начните укладывать огурцы. Укладывайте их вертикально. Старайтесь уложить как можно больше огурцов. Можно добавить остальные и уложить сверху несколько самых маленьких огурцов. Таким образом заполните все банки.

Вскипятите два литра воды и всыпьте в нее четыре столовые ложки каменной соли для консервирования. Помешивайте воду, пока соль не растворится в ней.

Залейте все банки горячей водой с солью. Слегка встряхните банки, чтобы вода проникла во все пузырьки воздуха внутри банок. Рассол должен полностью покрывать огурцы.

Плотно закрутите банки и поставьте их на три дня в помещение с температурой около 20 градусов. По истечении этого времени банки с огурцами можно перенести в кладовку или погреб. Огурцы будут мариноваться примерно две недели и максимум 20 дней.

После закручивания банки можно перевернуть вверх дном, укутать полотенцем или хлопчатобумажной тканью и оставить так до полного остывания. После остывания банки можно снова поставить вверх дном.

Замаринуйте огурцы в этом — и не пожалеете

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Замаринуйте огурцы в этом — и не пожалеете. Рецепт будут выпрашивать все знакомые