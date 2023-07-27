Без этого любая закатка станет отравой. 3 главных правила для заготовки продуктов на зиму

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Опубликовано: 27.07.2023 12:13 , Обновлено: 09.09.2023

Чаще всего мы готовим домашние закатки летом и осенью. Это неудивительно — хочется подольше сохранить богатство сезонных овощей и фруктов. Однако следует помнить, что неправильно обработанные продукты могут быть опасны и привести к отравлению (а в худшем случае и к смерти). Мы расскажем о трех главных правилах, которые помогут вам избежать проблем и сохранить закатки безопасными для употребления.

Какие крышки выбрать для закатки банок?

Перед тем, как начать делать закатки на зиму, важно выбрать правильную тару и крышки к ним. Если с первым все понятно (обычно консервы закрывают в стеклянные банки), то ко второму стоит отнестись ответственно.

Крышки для закаток могут быть изготовлены из различных материалов (металл, пластик, резина) и иметь различные типы закрытия (винтовой, пружинный, клапанный).

Эксперты отмечают, что пластиковая крышка «всегда пропускает воздух», поэтому не советуют их брать для консервации. Лучше пластиковых — закручивающиеся крышки с резьбой. Они прилегают к банке плотнее.

Но самые надежные, по мнению специалистов, плоские крышки, которые нужно закрывать специальной машинкой — «там воздух не поступает совсем», и «больше шансов уберечь продукт и не отравиться».

Стерилизация и пастеризация

Важно хорошо вымыть банки и крышки, как внутри, так и снаружи. Любые бактерии, которые могут быть на них, быстро испортят ваши закатки. Эксперты рекомендуют обработать их раствором соды (ложка соды на литр воды).

[info_b]Разумеется, продукты также нужно тщательно вымыть перед тем, как класть в банки.[/info_b]

Чтобы стерилизовать банки, прокипятите их в горячей воде около 10 минут. Вы также можете поставить банки в духовку на 100 градусов (на 15-30 минут) или в посудомоечную машину на 75 градусов.

Дайте банкам высохнуть естественным способов (без полотенец). Но ни в коем случае не кладите продукты в мокрые банки, ведь вода почва для развития микроорганизмов.

Важна и правильная пастеризация. Этот процесс позволит закаткам как можно дольше оставаться свежими. Уже закрытые банки с овощами можно пастеризовать в горячей воде, духовке или посудомоечной машине.

Например, поместите банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и варите 30 минут.

Хранение закаток

Пастеризованным банкам необходимо дать полностью остыть. Только после этого перенесите их в тенистое и прохладное место, куда не доходит солнце.

Лучшее место для хранения закаток — прохладный, проветриваемый подвал или неотапливаемая кладовая. Если у вас нет подвала, вы можете хранить пресервы в кухонном шкафу, защищенном от солнца, как можно дальше от духовки и хорошо проветриваемом. Чем прохладнее, тем лучше для домашних закаток.

Время от времени осматривайте свои заготовки – проверяйте герметичность банок (дно все еще вогнутое и резинки банок прилипают к крышке?) и следите за плесенью. Немедленно выбрасывайте испорченные консервы в банках!

Как понять, что закатки испорчены?

Если закатки испорчены, то они могут иметь следующие признаки:

Неприятный запах: если закатки имеют неприятный запах, это может быть признаком того, что они испортились. Поврежденная тара: если упаковка закаток повреждена или деформирована, это может означать, что продукт был подвержен воздействию бактерий или других микроорганизмов. Появление пены: если внутри банки или бутылки появляется пена, это может быть признаком того, что закатки начали бродить и испортились. Изменение цвета: если закатки изменили цвет, например, стали темнее или появилась пятнистость, это также может быть признаком того, что продукт испортился. Вздутие: если упаковка закаток вздулась, это может быть признаком того, что продукт начал гнить.

Ели вы заметили какой-либо из этих признаков, не рекомендуется употреблять такие закатки и лучше выбросить их.

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