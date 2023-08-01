Эти специи по-разному влияют на закатки. Что и куда добавлять, чтобы хрустело, пахло или стало пряным?

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Опубликовано: 01.08.2023 11:09 , Обновлено: 08.08.2024

Специи — это неотъемлемая часть кулинарии, которые могут изменить вкус и аромат блюда. Однако, не многие знают, как они влияют на маринованные овощи в банках. Часто люди бросают всего понемногу, хотя это не всегда правильно. Мы разобрались, какие специи и куда подходят лучше всего и какие нужно добавлять в закатки, чтобы они стали хрустящими, ароматными или пряными.

Сколько соли нужно на литр воды?

Для того, чтобы замариновать овощи, обязательно нужна соль — для улучшения вкуса и защиты от микробов.

Концентрация соли в маринаде должна быть менее 4-8%, то есть приблизительно 40-80 г соли (1,5-3 столовые ложки без горки) на 1 л жидкости.

Желательно выбирать мелкую соль, так как она лучше растворяется.

[info_b]Что касается малосольных огурцов, то нужна 1 столовая ложка соли на каждый литр воды. Хотя в некоторых рецептах вы найдете немного больше соли (1,5 столовых ложки на 1 литр) — пробуйте, экспериментируйте и выбирайте тот вариант, который вам больше подходит. Но сильно не переборщите.[/info_b]

Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими

Однако одной соли, даже качественной, недостаточно, чтобы придать овощам неповторимый вкус.

Потребуются соответствующие специи, такие как перец, лавровый лист и душистый перец, а также добавки в виде зубчиков чеснока, стеблей укропа или фрагментов корней хрена, которые мы закладываем прямо в банки.

Но не только. Еще можно позвать на помощь фантазию и добавить в закатки базилик, мяту, тимьян, кориандр, ботву моркови и многое другое. Но обо все по порядку.

Лавровый лист

Это обязательная пряность почти у каждого, кто занимается домашними пресервами. Лавровый лист отличается невероятным ароматом и горьковатым вязким вкусом.

Лавровый лист подойдет почти для всех закаток — как огурцов и помидоров, так и кабачков, капусты, свеклы, патиссонов и различных овощных салатов.

Душистый, черный и острый перцы

Еще одна классическая специя для домашних заготовок. Помимо прекрасного аромата, душистый и черный перцы придадут консервированным овощам острой, даже немного жгучий привкус.

[info_b]Душистый перец советуют добавлять или в кипящую воду, или уже в горячий рассол.[/info_b]

А чтобы добавить блюду пикантности, можно насыпать в банку острый перец (чили).

Не бойтесь экспериментировать, смешивая различные сорта перца.

Чеснок

Чеснок также применяют, чтобы создать яркий аромат и острый вкус. А еще он очень полезный — укрепляет иммунную систему благодаря его антибактериальным свойствам.

Однако не следует увлекаться чесноком во время соления или консервирования овощей, поскольку его избыток может привести к размягчению продуктов.

Укроп

Зонтики укропа также частый гость домашних пресерв. Они, по большей части, влияют на аромат, делая его насыщенным и пряным.

Перед добавлением укропа, его нужно обязательно промыть, просушить. Кроме того, лучше подавить его перед использованием.

Хрен, листья вишни и смородины

Листья и корень хрена добавляют, чтобы придать овощам хрустящую и упругую текстуру, а также приятный жгучий вкус и аромат.

У листьев вишни почти такая же функция, что и у хрена — сохранить маринованные овощи хрустящими.

Все эти специи можно положить в банку одновременно.

Листья дуба

Это прекрасное дополнение к огурцам и помидорам, которые вы хотите закатать. Листья дуба придают овощам твердость, уникальный запах и вкус, а также предотвращают их размягчение. Р

Эксперты советуют использовать 1-2 листика на одну банку.

Листья сельдерея

Еще одно яркое дополнение для заготовок. Листья свежего сельдерея придают неповторимо яркий и пряный привкус.

Ботва моркови

Если вы хотите почувствовать тонкий сладковатый аромат из банок, тут вам и понадобится ботва моркови. Вы можете сорвать на огороде и использовать свежие пушистые зеленые хвостики.

Петрушка

Петрушка придаст вашим овощам не только сладкий вкус, но и нежный пряный аромат.

Горчица

В состав маринада могут входить как горчичное зерно, так и горчичный порошок. Также часто используют готовая смесь из горчицы, уксуса, соли и прочих компонентов, которая придает блюду острый и жгучий вкус.

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Базилик

Базилик содержит эфирные масла, которые придают закаткам свежий и ароматный запах, а также улучшают их вкусовые качества. Кроме того, базилик имеет антимикробные свойства, что помогает сохранить закатки свежими и предотвратить развитие бактерий и грибков.

Больше всего базилик подходит для консервирования помидоров, болгарского перца, огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов.

Мята

Мяту также добавляют в закатки для придания им свежести и аромата. Она содержит ментол, который имеет охлаждающий эффект и придает закаткам прохладный вкус.

Тимьян

Тимьян содержит масла, которые способствуют улучшению пищеварения и общего состояния здоровья.

Его добавляют закатки для пряного и пикантного вкуса.

Майоран

Это растение придаст вашим заготовкам пряно-цветочный, сладкий аромат и жгучий вкус. Лучше всего подходит для огурцов, помидоров, капусты, патиссонов и кабачков.

Майоран обладает антимикробными свойствами, которые помогают сохранить закатки свежими и предотвратить развитие бактерий и грибков.

Гвоздика

Гвоздика придает маринованным овощам пряный, слегка острый и ароматный вкус. Она содержит эфирные масла, которые способствуют улучшению пищеварения и уменьшению газообразования в кишечнике.

Репчатый лук

Репчатый лук добавляют в пресервы для придания им более насыщенного вкуса и аромата. Он также может помочь сохранить овощи свежими и хрустящими, так как содержит антимикробные свойства.

Кроме того, репчатый лук является источником витаминов и минералов, которые могут быть полезны для здоровья.

Кориандр

Кориандр придает маринованным овощам сладковатый аромат с нотками аниса.

Кардамон

Кардамон добавляют для придания овощам более сложного и глубокого вкуса. Этот пряный ароматический специи имеет нотки цитрусовых, дыма и сладости, которые могут улучшить вкус закаток.

Кроме того, кардамон имеет антимикробные и противовоспалительные свойства, которые могут быть полезны для здоровья.

Тмин

Консервированные овощи с тмином получают терпкий остроконечный вкус, пикантный аромат.

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