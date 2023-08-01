Эти специи по-разному влияют на закатки. Что и куда добавлять, чтобы хрустело, пахло или стало пряным?
Специи — это неотъемлемая часть кулинарии, которые могут изменить вкус и аромат блюда. Однако, не многие знают, как они влияют на маринованные овощи в банках. Часто люди бросают всего понемногу, хотя это не всегда правильно. Мы разобрались, какие специи и куда подходят лучше всего и какие нужно добавлять в закатки, чтобы они стали хрустящими, ароматными или пряными.
Сколько соли нужно на литр воды?
Для того, чтобы замариновать овощи, обязательно нужна соль — для улучшения вкуса и защиты от микробов.
Концентрация соли в маринаде должна быть менее 4-8%, то есть приблизительно 40-80 г соли (1,5-3 столовые ложки без горки) на 1 л жидкости.
Желательно выбирать мелкую соль, так как она лучше растворяется.
[info_b]Что касается малосольных огурцов, то нужна 1 столовая ложка соли на каждый литр воды. Хотя в некоторых рецептах вы найдете немного больше соли (1,5 столовых ложки на 1 литр) — пробуйте, экспериментируйте и выбирайте тот вариант, который вам больше подходит. Но сильно не переборщите.[/info_b]
Сколько соли нужно? Раскрыли два секрета, чтобы малосольные огурцы получились хрустящими
Однако одной соли, даже качественной, недостаточно, чтобы придать овощам неповторимый вкус.
Потребуются соответствующие специи, такие как перец, лавровый лист и душистый перец, а также добавки в виде зубчиков чеснока, стеблей укропа или фрагментов корней хрена, которые мы закладываем прямо в банки.
Но не только. Еще можно позвать на помощь фантазию и добавить в закатки базилик, мяту, тимьян, кориандр, ботву моркови и многое другое. Но обо все по порядку.
Лавровый лист
Это обязательная пряность почти у каждого, кто занимается домашними пресервами. Лавровый лист отличается невероятным ароматом и горьковатым вязким вкусом.
Лавровый лист подойдет почти для всех закаток — как огурцов и помидоров, так и кабачков, капусты, свеклы, патиссонов и различных овощных салатов.
Душистый, черный и острый перцы
Еще одна классическая специя для домашних заготовок. Помимо прекрасного аромата, душистый и черный перцы придадут консервированным овощам острой, даже немного жгучий привкус.
[info_b]Душистый перец советуют добавлять или в кипящую воду, или уже в горячий рассол.[/info_b]
А чтобы добавить блюду пикантности, можно насыпать в банку острый перец (чили).
Не бойтесь экспериментировать, смешивая различные сорта перца.
Чеснок
Чеснок также применяют, чтобы создать яркий аромат и острый вкус. А еще он очень полезный — укрепляет иммунную систему благодаря его антибактериальным свойствам.
Однако не следует увлекаться чесноком во время соления или консервирования овощей, поскольку его избыток может привести к размягчению продуктов.
Укроп
Зонтики укропа также частый гость домашних пресерв. Они, по большей части, влияют на аромат, делая его насыщенным и пряным.
Перед добавлением укропа, его нужно обязательно промыть, просушить. Кроме того, лучше подавить его перед использованием.
Хрен, листья вишни и смородины
Листья и корень хрена добавляют, чтобы придать овощам хрустящую и упругую текстуру, а также приятный жгучий вкус и аромат.
У листьев вишни почти такая же функция, что и у хрена — сохранить маринованные овощи хрустящими.
Все эти специи можно положить в банку одновременно.
Листья дуба
Это прекрасное дополнение к огурцам и помидорам, которые вы хотите закатать. Листья дуба придают овощам твердость, уникальный запах и вкус, а также предотвращают их размягчение. Р
Эксперты советуют использовать 1-2 листика на одну банку.
Листья сельдерея
Еще одно яркое дополнение для заготовок. Листья свежего сельдерея придают неповторимо яркий и пряный привкус.
Ботва моркови
Если вы хотите почувствовать тонкий сладковатый аромат из банок, тут вам и понадобится ботва моркови. Вы можете сорвать на огороде и использовать свежие пушистые зеленые хвостики.
Петрушка
Петрушка придаст вашим овощам не только сладкий вкус, но и нежный пряный аромат.
Горчица
В состав маринада могут входить как горчичное зерно, так и горчичный порошок. Также часто используют готовая смесь из горчицы, уксуса, соли и прочих компонентов, которая придает блюду острый и жгучий вкус.
Какие огурцы нельзя консервировать? Смотрите на эти 6 признаков
Базилик
Базилик содержит эфирные масла, которые придают закаткам свежий и ароматный запах, а также улучшают их вкусовые качества. Кроме того, базилик имеет антимикробные свойства, что помогает сохранить закатки свежими и предотвратить развитие бактерий и грибков.
Больше всего базилик подходит для консервирования помидоров, болгарского перца, огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов.
Мята
Мяту также добавляют в закатки для придания им свежести и аромата. Она содержит ментол, который имеет охлаждающий эффект и придает закаткам прохладный вкус.
Тимьян
Тимьян содержит масла, которые способствуют улучшению пищеварения и общего состояния здоровья.
Его добавляют закатки для пряного и пикантного вкуса.
Майоран
Это растение придаст вашим заготовкам пряно-цветочный, сладкий аромат и жгучий вкус. Лучше всего подходит для огурцов, помидоров, капусты, патиссонов и кабачков.
Майоран обладает антимикробными свойствами, которые помогают сохранить закатки свежими и предотвратить развитие бактерий и грибков.
Гвоздика
Гвоздика придает маринованным овощам пряный, слегка острый и ароматный вкус. Она содержит эфирные масла, которые способствуют улучшению пищеварения и уменьшению газообразования в кишечнике.
Репчатый лук
Репчатый лук добавляют в пресервы для придания им более насыщенного вкуса и аромата. Он также может помочь сохранить овощи свежими и хрустящими, так как содержит антимикробные свойства.
Кроме того, репчатый лук является источником витаминов и минералов, которые могут быть полезны для здоровья.
Кориандр
Кориандр придает маринованным овощам сладковатый аромат с нотками аниса.
Кардамон
Кардамон добавляют для придания овощам более сложного и глубокого вкуса. Этот пряный ароматический специи имеет нотки цитрусовых, дыма и сладости, которые могут улучшить вкус закаток.
Кроме того, кардамон имеет антимикробные и противовоспалительные свойства, которые могут быть полезны для здоровья.
Тмин
Консервированные овощи с тмином получают терпкий остроконечный вкус, пикантный аромат.
Какой уксус нельзя использовать для закаток? Смотрите на этот значок на этикетке