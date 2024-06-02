Как сделать малосольные огурцы за 24 часа? Попробуйте этот простой экспресс-рецепт

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Опубликовано: 02.06.2024 16:39 , Обновлено: 02.06.2024

Малосольные огурцы являются не только отличным дополнением к шашлыкам, но и практически к любому обеденному блюду. Оказывается, их можно сделать без банок и рассола. Этот простой и быстрый рецепт позволит наслаждаться вкусными огурчиками уже через 24 часа.

Огурцы являются полезным овощем в любом виде, однако именно малосольные занимают особое место в сердцах многих гурманов. Если следовать традиционному рецепту, понадобится рассол, бочка и… терпение. А если побаловать себя малосольными огурчиками хочется уже сейчас? Оказывается, выход есть.

Во-первых, для этих целей лучше всего подойдут маленькие и твёрдые огурцы. Весь трюк с приготовлением заключается в том, чтобы положить их вместе со специями в пакет с застёжкой-молнией.

Итак, вам понадобится 1 килограмм хороших отборных овощей. Будет лучше, если перед этим они полежат около двух часов в воде. Далее возьмите несколько зубчиков чеснока, небольшой корень хрена, пару зёрен душистого перца, два лавровых листа и, конечно, веточку укропа. Всё это нужно присыпать чайной ложкой соли и поставить в холодильник на четыре часа. Для повышения вкусовых качеств нарежьте чеснок и хрен на кусочки, немного разомните душистый перец и покрошите лавровый лист. По истечении этого времени держите огурцы в открытом пакете при комнатной температуре в течение следующих 20-24 часов. И всё, готово!

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