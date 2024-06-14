С этим рецептом вы забудете про малосольные огурцы. Как заготовить их в томатном кетчупе?
Разгар сезона свежих огурцов и их последующая консервация не за горами. Если вы находитесь в поиске нового рецепта, который понравится всем, то почему бы не попробовать заготовить огурцы в кетчупе? Томатный кетчуп - один из самых популярных и любимых соусов в мире. Это не только идеальная добавка к мясным блюдам и гарнирам, но и изысканный ингредиент для маринадов. Попробуйте замариновать в кетчупе огурцы, и вы удивитесь тому, как быстро они будут исчезать с обеденного стола зимой.
Подготовка консервов на зиму требует обдумывания и подготовки. Долгими вечерами вас будут сопровождать ароматы овощей и специй, которые вы будете закатывать в баночки в разгар овощного сезона. Когда наступит зима, вы будете благодарны себе за приготовление разнообразной консервации. Один из вариантов – маринованные огурцы в соусе, приготовленном на основе кетчупа. Это идеальная закуска к различным блюдам, в том числе к гамбургерам. Ведь фарш на гриле, булочка, кетчуп и маринованные огурцы – идеальное сочетание.
Рецепт огурцов в томатном кетчупе
Ингредиенты:
- 2 кг огурцов для маринования
- 4 зубчика чеснока
- 600 г хорошего кетчупа или томатной пассаты
- 160 г сахара
- 120 мл яблочного уксуса
- 120 мл рапсового или подсолнечного масла
- 1,5 столовые ложки соли для консервов
- 1 чайная ложка хлопьев чили (по желанию)
- 1 лавровый лист,
- 4-5 зерен душистого перца,
- ½ чайной ложки горчицы,
- 4-5 горошин перца на каждую банку.
Приготовление:
Огурцы помойте и нарежьте ломтиками толщиной 3-4 мм либо другим удобным для вас образом. Также измельчите чеснок. Сложите все в кастрюлю и влейте жидкие ингредиенты: стакан воды, уксус, кетчуп и масло. Еще добавьте хлопья чили.
Доведите до кипения и варите 10 минут после закипания. В стерилизованные банки добавьте специи и залейте огурцы рассолом в банки, оставляя свободными 2-3 сантиметра от краев банки.
Закройте огурцы и поставьте их вверх дном при комнатной температуре, пока они не остынут. Если по истечении этого времени крышки не вогнуты, пастеризуйте огурцы перед тем, как положить их в погреб.
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