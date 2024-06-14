С этим рецептом вы забудете про малосольные огурцы. Как заготовить их в томатном кетчупе?

Опубликовано: 14.06.2024 10:19 , Обновлено: 14.06.2024

Разгар сезона свежих огурцов и их последующая консервация не за горами. Если вы находитесь в поиске нового рецепта, который понравится всем, то почему бы не попробовать заготовить огурцы в кетчупе? Томатный кетчуп - один из самых популярных и любимых соусов в мире. Это не только идеальная добавка к мясным блюдам и гарнирам, но и изысканный ингредиент для маринадов. Попробуйте замариновать в кетчупе огурцы, и вы удивитесь тому, как быстро они будут исчезать с обеденного стола зимой.

Подготовка консервов на зиму требует обдумывания и подготовки. Долгими вечерами вас будут сопровождать ароматы овощей и специй, которые вы будете закатывать в баночки в разгар овощного сезона. Когда наступит зима, вы будете благодарны себе за приготовление разнообразной консервации. Один из вариантов – маринованные огурцы в соусе, приготовленном на основе кетчупа. Это идеальная закуска к различным блюдам, в том числе к гамбургерам. Ведь фарш на гриле, булочка, кетчуп и маринованные огурцы – идеальное сочетание.

Рецепт огурцов в томатном кетчупе

Ингредиенты:

2 кг огурцов для маринования

4 зубчика чеснока

600 г хорошего кетчупа или томатной пассаты

160 г сахара

120 мл яблочного уксуса

120 мл рапсового или подсолнечного масла

1,5 столовые ложки соли для консервов

1 чайная ложка хлопьев чили (по желанию)

1 лавровый лист,

4-5 зерен душистого перца,

½ чайной ложки горчицы,

4-5 горошин перца на каждую банку.

Приготовление:

Огурцы помойте и нарежьте ломтиками толщиной 3-4 мм либо другим удобным для вас образом. Также измельчите чеснок. Сложите все в кастрюлю и влейте жидкие ингредиенты: стакан воды, уксус, кетчуп и масло. Еще добавьте хлопья чили.

Доведите до кипения и варите 10 минут после закипания. В стерилизованные банки добавьте специи и залейте огурцы рассолом в банки, оставляя свободными 2-3 сантиметра от краев банки.

Закройте огурцы и поставьте их вверх дном при комнатной температуре, пока они не остынут. Если по истечении этого времени крышки не вогнуты, пастеризуйте огурцы перед тем, как положить их в погреб.

Ранее Telegraf.news писал о том, как приготовить огуречный салат в банках на зиму, чтобы он был хрустящим и вкусным, почти таким же, как летом? Кому-то это кажется невозможным, однако есть безотказный способ. Такую закатку сделать несложно, однако важно учесть несколько нюансов.

Как закатать огуречный салат на зиму? Сделайте так — и получите действительно хрустящую закуску